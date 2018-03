Con poca asistencia la conmemoración de la ciudadanía americana en el Capitolio

Un grupo de miembros de la Sociedad Civil Estadista, que agrupa sobre diez organizaciones ciudadanas, se congregaron hoy, viernes en la manifestación Honremos nuestra Ciudadanía #QueNosHaríamosSinElla, para conmemorar los 101 años de la otorgación de la ciudadanía americana a los puertorriqueños.

En el evento, los líderes de la Sociedad Civil Estadista dieron cuenta de la agenda de trabajo para educar y concienciar sobre la incorporación de Puerto Rico como estado 51 de los Estados Unidos. De igual modo, exaltaron las bondades de la anexión y las desigualdades que sufren los puertorriqueños que viven en la Isla.

Dan Santiago, presidente de la junta de WE THE PEOPLE, una organización sin fines de lucro que agrupa a ciudadanos privados que impulsa la Estadidad para Puerto Rico, contrastó que los derechos plenos que gozan los puertorriqueños que viven en Estados Unidos les son negados a los residentes en Puerto Rico. “Vivimos un discrimen geográfico sin precedentes. Si mañana un floridian, un tejano o un neoyorquino se muda para acá, pierde sus derechos, al igual que nosotros por vivir en Puerto Rico”.

“A pesar de que honramos la ciudadanía americana por los valores de la libertad, la responsabilidad individual y la igualdad, no descansaremos para exigir la extensión de la igualdad plena a este terruño que tanto amamos”, agregó el líder de WE THE PEOPLE.

“La conmemoración de los 101 años de la ciudadanía americana nos sirve para redoblar esfuerzos, trabajando para lograr la igualdad plena a la que tenemos derecho. La ruta hacia la estadidad ya es irreversible, estamos más cerca que nunca por lo que no hay tiempo para descansar”, aseguró Anabelle Guillén, de Igualdad Futuro Seguro.

Irma Rodríguez, portavoz de la organización Puerto Rico Escogió Estadidad, dijo que “la ciudadanía americana representa el acceso a una igualdad de derechos y responsabilidades, los cuales están enmarcados dentro del ordenamiento constitucional. Sin embargo, como puertorriqueños aún nos falta camino para lograr esa igualdad total. Por esto que aspiro a una de primera clase”.

Por su parte, el representante de la organización Renacer Ideológico Estadista, Luis Matos, destacó que Estados Unidos tiene que estar consciente de las múltiples aportaciones en esta centenaria historia, en especial nuestros miles de veteranos, muchos de los cuales han dado lo más preciado, su vida por la democracia”.

“Nuestra ciudadanía, aunque incompleta en su aplicación a Puerto Rico, representa la garantía de que podemos aspirar a la igualdad plena dentro de nuestra nación y la conmemoramos con la reserva de que falta muchísimo más por lograr”, aseguró Eduardo Nater, de la Juventud Sociedad Civil Estadista.

Al evento se dieron cita el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), el representante June Rivera, los representantes del PNP, José “Kikito” Meléndez, y José Aponte, el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, expresidente del Senado Kenneth McClintock, Zoraida Fonalledas, la licenciada Joan Vélez, el Coronel José Olmos, entre otros líderes.

Las organizaciones participantes fueron: We The People Puerto Rico, Igualdad Futuro Seguro, Renacer Ideológico Estadista, Puerto Rico Escogió Estadidad, Puerto Rico Equality Coalition, The Puerto Rico Statehood Student Association, Impulso 51, Misión Estadista, Ciudadanos por la Estadidad, Coalición Universitaria por el Progreso, Task Force PR 51st State, Puertorriqueños Pro Unión Permanente, Movimiento Ciudadanos por la Estadidad.

