Personas transgénero no podrán servir en las Fuerzas Armadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su Gobierno no aceptará y no permitirá que transgéneros sirvan en las Fuerzas Armadas.

El mandatario norteamericano aseguró en su cuenta privada de Twitter que llegó a esta conclusión después de consultar a sus “generales y expertos militares”.

“Por favor, tengan en cuenta que el Gobierno de EE.UU. no aceptará ni permitirá a los individuos transgéneros desempeñen ningún cargo en el Ejército de EE.UU.”, dice el tuit del presidente.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

