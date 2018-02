Ni pa’l cara va renunciar Norma Burgos

SAN JUAN – La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos afirmó el jueves que no renunciará a su cargo como le solicitó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a quien tildó de desinformado y desenfocado.

“Para nada. No hay ninguna razón (para renunciar). Eso es tan absurdo… (Rivera Schatz) está tan errado en esta posición como en la primera… Está desenfocado, desinformado, de todo. Él tiene que ajustarse”, dijo Burgos en entrevista radial.

“Yo manejo mis asuntos profesionales y personales. A cada cuál le compete eso. Si siguen en esa dirección, te tengo que decir que pienso en una persona que admiro muchísimo, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama que dice: ‘when they go low, we go high’. Esa es mi postura. Aplíquense eso. A mí me ha funcionado”, dijo.

Rivera Schatz afirmó el miércoles que Burgos no cuenta con su confianza y dijo debería renunciar a su cargo inmediatamente luego de la controversia por una conversación generada en una aplicación de mensajería en la que el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz por supuestamente violó los cánones de ética de la judicatura al participar activamente de un grupo político partidista en el diseño de estrategias políticas y electorales, mientras ocupaba la posición de presidente de la Junta Local de Moca. El juez renunció a su cargo tras revelarse los señalamientos.

Trascendió que Burgos fue cuestionada en la controversia. En el “chat” estaban incluidos otros funcionarios como la subsecretaria de la gobernación, Itza García, el secretario de la gobernación, William Villafañe, entre otros.

El renunciante presidente de la CEE será sometido a una investigación preliminar por parte del Departamento de Justicia (DJ), para determinar si procede o no que se le designe un Fiscal Especial Independiente, según informó el miércoles la secretaria, Wanda Vázquez Garced.

