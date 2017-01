Organización soberanista denuncia enmiendas incompletas de plebiscito

SAN JUAN (CyberNews) – La organización soberanista ProELA denunció el viernes, la versión aprobada anoche del Proyecto del Senado 51 por supuestamente, no eliminar todo el lenguaje supuestamente “dirigido a inclinar la balanza a favor de la alternativa de estadidad”.

“La semana pasada ProELA sometió una ponencia en la que indicó que, si se removía el lenguaje objetable, el Proyecto podría convertirse en un instrumento útil para adelantar la descolonización de Puerto Rico. La versión aprobada anoche por el Senado corrige algo del lenguaje, pero todavía retiene errores fundamentales” indicó el licenciado Mario Pabón, presidente de ProELA en declaraciones escritas.

Explicó que en la versión aprobada, se eliminó el lenguaje que establecía que era necesaria “una transferencia de soberanía absoluta como requisito previo a la negociación de un tratado de libre asociación”. No obstante, se mantuvo lenguaje que indica que la Libre Asociación significa que automáticamente desaparece el derecho a la “ciudadanía por nacimiento”, y lenguaje que establecería un comité de transición hacia la soberanía compuesto en su mayoría por representantes del gobierno actual. “Esas disposiciones continúan siendo erróneas e inaceptables”, señaló Pabón.

Aseguró que, decir que un voto por la soberanía significa la pérdida automática de la “ciudadanía por nacimiento” es erróneo en varios niveles.

“La concesión de la ciudadanía por el hecho de nacer en un territorio es prerrogativa del Congreso y puede ser materia de negociación en un tratado de libre asociación. Aún si no se acordara la ciudadanía por el mero hecho de nacer en Puerto Rico, los descendientes de los puertorriqueños que hoy son ciudadanos serían ciudadanos, de la misma forma que si nacieran en la China. Lo único bueno que tiene el lenguaje sobre este tema es que el PNP finalmente admite que el reconocer nuestra soberanía no va a resultar en la pérdida de la ciudadanía; sin embargo, eso no lo dice el proyecto, solamente lo implica”, denunció Pabón.

Con respecto al comité de transición, ProELA denunció que, de prevalecer la alternativa soberanista, el comité de transición estaría compuesto de oponentes a la alternativa.

“El proyecto indica que el comité tendría tres (3) oficiales del gobierno, la Comisionada Residente, y tres (3) representantes de la alternativa ganadora. Esto significaría que cuatro de los siete miembros del comité serían simpatizantes de la estadidad. No es posible negociar una transición a la soberanía con un grupo de personas que no cree en ese concepto”, dijo el presidente de la organización.

“Reiteramos que un proceso de autodeterminación requiere una selección libre y voluntaria e informada, la cual no es posible si se carga el lenguaje a favor de una de las alternativas. Si la mayoría legislativa está tan convencida que su alternativa habrá de prevalecer, no debería ser necesario cargar el lenguaje en contra de las otras. Si no se remueve el lenguaje incorrecto, el Proyecto será otra pérdida de tiempo y recursos; así no se logra la ‘descolonización inmediata’”, concluyó Pabón.

