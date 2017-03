Oficina Ética Gubernamental investigará declaraciones de Héctor O’neill

SAN JUAN (CyberNews) – La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, dijo el lunes que la investigación de su oficina va a buscar lo que ha dicho y no ha dicho el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill en sus estados financieros.

“El informe es bueno por lo que tiene y por lo que no tiene bajo juramento. Nosotros tenemos muchos mecanismos de investigación que no vamos a divulgar”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

Rosario dio como ejemplo, el caso del exjuez de Aguadilla, Manuel Acevedo, el cual mintió en sus informes financieros, evidencia que se utilizó en su contra, en el caso por supuestos vínculos con el contable Lutgardo Acevedo. El juez Acevedo aceptó regalos y dinero del CPA a cambio a que le ayudara con un caso de homicidio negligente.

Rosario se expresó satisfecha con la determinación del alcalde de Guaynabo de enviar toda la información a su oficina para la investigación en curso.

O’Neill García renunció a la presidencia del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista, ante el pedido que le hizo gobernador Ricardo Rosselló.

Además, les solicitó a su contador y a sus abogados que colaboren en las pesquisas que el Primer Ejecutivo ordenó al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental realizar, en torno al pago de una demanda.

“En aras de que este asunto sea transparente, a la luz del pueblo, particularmente, la fuente del pago realizado, y en virtud de los derechos legales que me asisten, estoy solicitándole que colaboren con los investigadores de ambas agencias públicas. Aun cuando he explicado que en este asunto personal, no hay involucrado ni un centavo de las arcas municipales, sobre lo cual me reafirmo, mi contable pondrá a la disposición de Ética todo lo concerniente para que pueda realizar el análisis de mis finanzas y la evaluación de mis informes financieros”, subrayó O’Neill, en declaraciones escritas.

Declaró, además, que “al presidente del Partido Nuevo Progresista, señor Ricardo Rosselló, le cedo temporeramente el único cargo que ostentó, como presidente municipal de Guaynabo”. De igual forma, agregó, le solicitó a sus abogados que colaboren en la pesquisa que realizan los fiscales de Justicia.

“Es lo más propio para que todo este asunto quede claro ante el pueblo que me concedió un voto de confianza en las elecciones de 2016”, puntualizó el ejecutivo municipal.

O’Neill García sostuvo que “ciertamente, el derecho sagrado ejercido por los guaynabeños de haber emitido su voto, debe ser respetado para que pueda conservar su confianza en las instituciones públicas y en el equipo de trabajo del Municipio”.

