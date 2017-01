Líderes se expresan tras indulto de Obama a Oscar López

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, indultó en la tarde del martes al puertorriqueño Oscar López Rivera.

Según informó el congresista demócrata Luis Gutierrez, en una entrevista radial,Obama concedió clemencia a López Rivera.

El documento publicado por Casa Blanca incluyó 64 clemencias entre ellas la del preso político Oscar López. De acuerdo con la agencia EFE Obama otorgó el perdón a López Rivera y conmutó su condena a prisión que expirará el próximo 17 de mayo.

La Casa Blanca a través de su cuenta de Twitter informó sobre las clamencias otorgadas.



BREAKING: With 209 commutations and 64 pardons, @POTUS just gave 273 Americans a second chance. Learn more → https://t.co/t6Cs7NVqFA pic.twitter.com/FYrxSdqq8Q — The White House (@WhiteHouse) 17 de enero de 2017

El evento histórico levantó diferentes pasiones.

La excandidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes expresó en Radio Isla lo emotiva que fue la situación para ella.



Por su parte, el líder político Rafael Cancel Miranda, manifestó que aunque se siente contento, lo va a creer el día que López Rivera toque suelo boricua.



“Thank you, President Obama, thank you on behalf of millions of Puerto Ricans on the Island and around the world. Thank you from Oscar’s family and friends in Chicago. The international campaign of religious leaders, elected officials, Nobel Prize winners, and ordinary people of faith and good conscience has led to this day. We have had our prayers answered”, congresista Luis Gutierrez.

El pueblo de Puerto Rico acaba de recibir las mejores noticias y comienza a celebrar la tan esperada decisión del presidente Obama. Hoy, 35 años después, se le hace justicia a Óscar López, a quién se le impuso una sentencia excesiva que laceraba los principios de humanidad y sensibilidad, no por un acto violento, si no por ‘conspiración’. En decenas de ocasiones, tanto en actividades multitudinarias como en gestiones con las más altas esferas del gobierno federal, los puertorriqueños solicitamos reiteradamente la excarcelación de Óscar. Hoy me uno al pueblo de Puerto Rico una vez más, esta vez no para exigir la liberación de Óscar, si no para agradecer al presidente Obama por haber otorgado este indulto. Óscar por fin regresará a casa”, exgobernador Alejandro García Padilla.

“En Loíza recibimos con amor y alegría el indulto a Oscar López Rivera. Esta lucha la hemos dado personas de todas las religiones, partidos y grupos. Ese logro es un buen ejemplo de todo lo que podemos tener cuando somos un pueblo unido, los de vivimos aquí y los que viven fuera de Puerto Rico. Cuando Oscar regrese a la Isla, queremos que venga a Loíza. Lo recibiremos con los brazos abiertos”, alcaldesa de Loíza Julia Nazario.

“Mi corazón se llena de alegría al conocer que Oscar López Rivera será excarcelado y podrá volver a la Patria que tanto ama. Es de profundo regocijo saber que las miles de almas que se unieron, dentro y fuera de Puerto Rico, en oración, peticiones y acciones para que Barack Obama ejerciera su poder de indulto fueron escuchadas. La excarcelación de Oscar López Rivera es un acto de humanidad y un asunto de derechos civiles que el saliente presidente de los Estados Unidos no podía ignorar. Para los puertorriqueños esta es otra muestra de que en la unión está la fuerza. Aunque la excarcelación se dio en último momento nunca perdimos la fe. Somos una nación valiente con una voz fuerte que retumba cuando sumamos esfuerzos para batallar y defender nuestra dignidad. Es en la unidad de propósito donde emana nuestra fortaleza. Oscar nos unió como pueblo más allá de líneas partidistas, condición social o religión. Esta es la gran lección que como pueblo nunca debemos olvidar porque somos más fuertes unidos luchando por la justicia”, William Miranda Torres. “Reconozco que finalmente el Presidente Obama ha hecho el gesto correcto de humanidad al firmar para excarcelar a Oscar López. Este es un triunfo de todos los puertorriqueños y de todos los aliados en los Estados Unidos y el mundo, que nos apoyaron en este reclamo. Un abrazo para Clarisa y toda la familia de Oscar López. Ojalá esto sirva para que los puertorriqueños entendamos que UNIDOS podemos enfrentar cualquier reto”, representante Luis Vega Ramos. Entre muchos otros que se expresaron a través de sus redes sociales.

Comments