Norma Burgos solicita desacato para presidente interino de la CEE

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, aseguró hoy el presidente interino de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Nicolás Gautier incurre en desacato por no paralizar la pesquisa sobre el mal manejo de furgones.

“El licenciado Gautier ha continuado con los procedimientos de la objetada investigación sobre los contenedores pese a que el Tribunal de Apelaciones emitió antier una orden para paralizar los procedimientos. Las acciones del licenciado Gautier son temerarias y contrarias al interés público que él debería representar como presidente interino de la CEE.”, sostuvo Burgos en comunicado de prensa.

El Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de todos los procedimientos relacionados a la objetada investigación sobre los contenedores luego de que Burgos sometiera un recurso legal para frenar la pesquisa.

“La orden del Tribunal de Apelaciones interrumpió los procedimientos de investigación, sin embargo, en desafío a dicha orden, el Presidente Interino, procedió a continuar atendiendo el asunto. Como evidencia de esto, no detuvo el referido mediante referéndum hecho a los comisionados electorales para acoger o rechazar el informe del Comité Investigador. No conforme con esto, el Presidente Interino, emitió ayer una Resolución para acoger el informe presentado por el Comité Investigador. Dicha Resolución la emitió aun habiéndole advertido que yo como comisionada electoral no atendería el asunto hasta tanto el Tribunal resolviera en respeto a dicho foro. Además, la investigación ha sido objetada debido a que la Ley Electoral limita a la CEE a investigar asuntos de naturaleza electoral. Por eso he sostenido que cualquier investigación de este tipo solo lo pueden hacer aquellos organismos que estén facultados en ley”, indicó Burgos.

Sobre este particular, Burgos afirmó que estas acciones han sido planificadas y ejecutadas por los comisionados electorales de los partidos opositores, por “motivaciones político-partidistas”.

