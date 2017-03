Norma Burgos asegura campaña de grupo Alianza Patria pretende confundir al electorado

SAN JUAN (CyberNews) – La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), planificadora Norma Burgos Andújar calificó el miércoles, como desacertada y dirigida a confundir al electorado, la campaña del Grupo Alianza Patria que pretende “respaldar” la Libre Asociación en el Plebiscito del próximo 11 de junio.

“Lamento mucho que Cirilo Tirado desperdicie esta gran oportunidad que le presenta el Plebiscito en donde el ideal de la Libre Asociación que él defiende y que está muy bién representada en la papeleta, esté anunciando una convocatoria para castigar al Gobernador, que está haciendo lo que hay que hacer para salvar a Puerto Rico de medidas más severas que quiere imponer la Junta de Supervisión Fiscal”, sostuvo Burgos Andújar en declaraciones escritas.

“Está tan desenfocada su estrategia en la intención de desinformar al Pueblo, que hasta confunde la geometría con el abecedario al decir que el símbolo del círculo de la Libre Asociación es la letra O, con su denominada campaña del no, como protesta”, apuntó la Comisionada del PNP.

Explicó que el grupo Alianza Patria liderado por el senador popular Cirilo Tirado hace una invitación a los populares a participar en el Plebiscito en ánimo de protesta para “castigar” al doctor Ricardo Rosselló por lo que su acción no resuelve la raíz de todos los problemas que precisamente ha provocado la condición colonial y territorial de cientos de años de coloniaje.

Mencionó que en la papeleta para el Plebiscito del 11 de junio están las fórmulas descolonizadoras claramente representadas, reconocidas y aceptadas que son: la figura del triángulo en la primera columna, que representa la Estadidad y la figura del círculo que es la alternativa de la segunda columna que representa la Libre Asociación / Independencia.

“Lamento el proceder del grupo que solicitó ante la Comisión Estatal de Elecciones “representación principal” para defender la Libre Asociación como le fue otorgada y ahora pretende amarrar un voto castigo en contra de la Administración Rosselló que lleva apenas dos meses y medio de mandato y que está logrando avances significativos en pro de Puerto Rico”, sentenció.

“En la Comisión Estatal de Elecciones tenemos, todos, el deber de educar y de no confundir a los electores, en donde el Plebiscito del próximo domingo 11 de junio, no se trata de un Plebiscito del PNP o de una elección general para votar por un gobierno. Tampoco es para estar en contra o a favor del doctor Rosselló, se trata de una consulta histórica requerida por el Gobierno Federal para resolver de una vez y por todas, el estatus futuro de Puerto Rico con opciones no territoriales y no coloniales’, concluyó.

