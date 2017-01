Tiene nombre el dolor de cabeza de Puerto Rico en el Clásico Mundial

A menos de 50 días para el Clásico Mundial de Béisbol el dirigente nacional, Edwin Rodríguez, confesó cuál, a su entender, es el oponente más fuerte para la escuadra boricua en la primera ronda que se celebrará en México.

Sin pensarlo mucho, al realizársele la pregunta, Rodríguez respondió de inmediato Venezuela.

“Venezuela, tiene un Trabuco y siempre lo ha tenido y por alguna razón o por otra no han podido desarrollar una química ganadora, pero cuando uno tiene un Félix Hernández, un Miguel Cabrera, un José Altuve. Sin duda, es una alineación que si se propone dar el 100 por ciento, es un equipo que mete miedo”, expresó el experimentado dirigente.

Añadió que es por eso que cuando la gente señala que debe tener un dolor de cabeza al decidir quién jugará las posiciones de siore o segunda base, él solo sonríe y piensa, “ese no es el dolor de cabeza, el dolor de cabeza de nosotros será la alineación de Venezuela”.

En la primera ronda que se celebrará del 9 al 12 de marzo, el grupo correspondiente de Puerto Rico es el D, allí deberá enfrentarse a México, Italia y Venezuela. De salir airosos ante estos equipos proseguiría su participación en el Clásico.

“Espero que nos enfrentemos a todos, o sea llegar hasta la última ronda. Si ese fuera el caso, entonces el oponente más fuerte para nosotros sería República Dominicana”, puntualizó Rodríguez.

Aunque está claro de quiénes son sus oponentes más fuertes, también está consciente en que lleva un trabuco para representar a Puerto Rico. Por lo que, destacó la calidad del banco de talento que tiene en el equipo, “nos sentimos confiados, positivos y entusiasmados de que comience este Clásico”.

El dirigente entiende que la clave de Puerto Rico será la combinación de experiencia, juventud y habilidad, “tenemos jugadores jóvenes con habilidad probada a nivel de Grandes Ligas y obviamente tenemos un Yadier Molina y un Carlos Beltrán que siempre le dan la dirección necesaria para desarrollar esa química de juventud y veteranía”.

A preguntas sobre la decisión que tomaran Marcus Sroman y George Springer, entre otros jugadores de ascendencia boricua, este respondió, “lo veía venir desde que comenzaron a mencionarlos a ellos con relación a unirse al equipo de Puerto Rico, era algo que ya me esperaba”.

Sobre los casos como el del lanzador zurdo Geovanni Soto, quien en un principio mostró interés en jugar en el Clásico, pero ahora no da garantías tras brindársele la oportunidad de participar de los campamentos primaverales con los Medias Blancas de Chicago, Rodríguez dijo, “yo los entiendo son unas etapas bien importantes en sus carreras. Son tiempos cruciales en las carreras específicas de cada uno de estos peloteros. Deben pensar, me dieron por fin una oportunidad, entonces si me ausento por dos semanas, a lo mejor no me vuelven a dar la oportunidad”.

