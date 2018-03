No consultarán con la Junta Fiscal para reducir el IVU

EL CAPITOLIO – Los presidentes legislativos y la comisionada residente, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González Colón, respectivamente, rechazaron el lunes que tengan que consultar con la Junta de Control Fiscal, la propuesta de aumentos salariales a maestros y policías, así como las reducciones en impuestos hechas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su mensaje de Estado de Situación.

“No hay confianza con la gente que está en la Junta. Ya esta Asamblea Legislativa le dijo que no a la Junta. Y si nosotros tenemos que decirle que no nuevamente a la Junta, volveremos a decirlo y prevaleceremos”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, en conferencia de prensa.

Cuestionado si es posible en la situación fiscal que enfrenta Puerto Rico, proponer aumentos de salario y reducir impuestos, Méndez Núñez expresó que “yo creo que se puede. Estoy convencido de que se puede. He sacado los números y todos los números y los indicadores dicen que se puede. He hablado con el secretario de Hacienda y me asegura que se puede. Así que yo no veo ninguna duda de que se pueda lograr”.

Por su parte, la comisionada residente, Jenniffer González Colón entiende que a la Junta no hay que consultarle sobre el particular.

“Tú no le tienes que pedir autorización a la Junta. Se habla de evaluación, consulta, revisión, pero no es que le tengamos que pedir permiso”, mencionó González Colón.

Asimismo, el presidente del Senado cuestionó el desempeño de la JCF y el costo al erario de la entidad creada bajo la ley federal PROMESA.

“La Junta puede decir lo que quiera y puede tomar las acciones que quiera. En el Tribunal federal han quedado en entredicho en más de una ocasión. Entonces resulta que la Junta de Control Fiscal ya va por 80 millones de dólares en presupuesto, costando más que la Asamblea Legislativa y al día de hoy no han resuelto un solo problema. Ese es otro huracán que no se ha ido, pero no hay mal que dure 100 años”, expuso por su parte el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Finalmente, los portavoces de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael Tatito Hernández y Eduardo Bhatia reaccionaron al mensaje del gobernador.

“¿Como nosotros vamos a reconocer y a resolver los problemas de Puerto Rico, si en el medio de una crisis fiscal y después de los huracanes Irma y María, la propuesta del gobernador es aumentar el gasto y reducir los recaudos? ¿Qué van a pensar las miles de personas que están fuera de Puerto Rico y quieren invertir, cuando la realidad dista de la propuesta del gobernador?”, sostuvo el representante Rafael “Tatito” Hernández.

“Hoy deciden hablarle al país en un mensaje hueco, de un sinnúmero de aumentos, de un sinnúmero de contribuciones, llevando al país a una quiebra fiscal más grande. Lo que ha ocurrido aquí es la irresponsabilidad más grande jamás vista en la historia de Puerto Rico”, declaró por su parte el senador Eduardo Bhatia.

En su mensaje de situación, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares propuso un aumento de 125 dólares mensuales a los maestros y a los policías. Además, propuso la eliminación gradual del impuesto de negocio a negocio (B2B) y la reducción del impuesto de ventas y uso a 7 por ciento para los alimentos preparados.

Comments