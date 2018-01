Para ningún la’o el acuerdo entre AEE y alcaldes

SAN JUAN – El llamado acuerdo que la administración Rosselló está enviando a los alcaldes para ayudar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a restaurar el servicio eléctrico en los municipios, “es simplemente un borrador hecho de mala fe, a la carrera y con el obvio propósito de que pueda firmarlo, ya que las condiciones son abusivas e insultantes”.

Así lo expresó el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz Velázquez.

“El país entero tiene que indignarse con una administración que es incompetente en restaurar el servicio, desorganizada en la manera en que lleva sus trabajos y es obvio que no tiene interés alguno en que se restaure el servicio. Se le permitió al alcalde novoprogresista de San Sebastián trabajar el asunto con sus brigadas y con la protección del gobernador. Ese es el acto más claro de discrimen, a Jiménez, por ser del partido del gobierno se le permite. A los populares no. Ahora se escucha a dicho Alcalde por los medios incitando a que hagamos lo que él hizo. Claro, él está protegido”, dijo Ortiz Velázquez en un parte de prensa.

El mandatario cayeyano presentó el borrador de 13 páginas que recibió la tarde del martes por parte de La Fortaleza, en el que se especifica que serán los municipios los responsables de remover escombros en propiedades privadas, de la transportación de materiales de la AEE, de comunicarle a las comunidades los trabajos a realizarse y además se prohíbe el uso de empleados municipales en las labores, con el propósito de que se contraten empresas privadas bajo los parámetros y evaluaciones de la AEE.

“La pregunta que cualquier persona sensata se hace es si en el caso del alcalde novoprogresista de San Sebastián, Javier Jiménez, usaron esos mismos parámetros, porque nosotros llevamos varias semanas solicitando reuniones y acuerdos. Primero tuvimos que lidiar con la negativa del Ing. Carlos Torres de cooperar con los Municipios, luego con la ausencia del gobernador Rosselló en el asunto y ahora envían este borrador de acuerdo que lo que evidencia es que no quieren que los Municipios participemos. Insisto, este borrador es un insulto”, añadió el líder de la entidad que agrupan a los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

Con relación al pago por los servicios, el acuerdo propuesto por La Fortaleza especifica que no se le pagará a los Municipios por los costos en los que incurran y que no se hacen responsables si la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) no reembolsa los gastos incurridos. Incluso, todos los participantes en los trabajos en los municipios tienen que ser supervisados por la AEE, corporación que se reserva el derecho de cancelar los mismos en cualquier momento, a pesar de que también se reservan el derecho de supervisar “de manera periódica”, sin más detalles.

“Otra de las disposiciones insólitas que tiene este documento enviado a los alcaldes es que se les responsabiliza por mantener un Registro de Materiales. ¡Estamos hablando de la entidad que no sabía que tenia más de 2,000 piezas escondidas en un almacén en Palo Seco y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tuvo que incautar bajo medidas de seguridad!”, añadió Ortiz Veláquez.

Entretanto, dijo que la AEE no se compromete a proveer los materiales y en caso que entreguen algunos, no son ni responsables de los daños que se puedan causar ni tampoco serían responsables si los mismos funcionan o no.

“En el inciso 20 llega al colmo de responsabilizar a los Municipios por asegurar la existencia, integridad y disponibilidad de los materiales para restablecer el servicio. Incluso, tampoco quieren hacerse responsables de las reclamaciones que puedan surgir sobre los materiales que la AEE provea. Llegan al colmo de solicitarle indemnizaciones a los municipios”, abundó el alcalde de Cayey.

Por otro lado, dijo que el documento solicita millonarios seguros de responsabilidad “de $3,000,000 por cada ocurrencia y $3,000,000 por cada agregado”. Incluso, solicita un seguro adicional de $1,000,000 por cada empleado y $1,000,000 por cada accidente. Adicional, se exige otro seguro de $3,000,000 para cubrir algún daño a vehículos de la AEE, e incluso los alquilados. En todos los casos, el asegurado adicional es la AEE.

“Estamos sometiendo este borrador a la prensa y al público en general para que examinen al detalle cómo es que esta administración de Ricardo Rosselló continua burlándose del dolor de los puertoriqueños y de la necesidad de los que no tienen servicio de energía eléctrica. Al día de hoy miércoles, el gobernador no se ha pronunciado sobre el terrible desastre que tiene en la AEE, donde es él quien personalmente nombró a Ricardo Ramos y ahora a Justo González. Mientras el lunes nos tiramos a la calle a protestar, él estaba entretenido en juegos electrónicos y con el mayor descaro publica una foto suya sonriendo y celebrando lo que para él es una gracia. Para el pueblo puertorriqueño, esto es una desgracia”, finalizó Ortiz Velázquez.

