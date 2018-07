Mónica Puig: “No vamos a parar”

BARRANQUILLA, Colombia – La medallista de oro en Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la puertorriqueña Mónica Puig, expresó que en la segunda etapa de los Vigésimosterceros Juegos Centroamericanos y del Caribe la delegación de Puerto Rico no va a parar de dar medallas.

Las expresiones las hizo durante la conferencia de prensa celebrada en el Centro de Eventos Puerta de Oro en Barranquilla, Colombia.

“Estoy muy feliz por Adriana Díaz, gimnasia y de todos mis compañeros. He estado siguiendo todo por Instagram. Me pone bien feliz como hemos salido, bien adelante, a pesar de todo lo que hemos pasado en todo el año. La alegría de Puerto Rico es ganar medallas centroamericanas, panamericanas y olímpica. No vamos a parar”, dijo Puig.

El medallero de Puerto Rico tienes, hasta el momento, nueve oros, seis platas y 16 de bronce para 31 medallas en total.

La tenista estará visitando el jueves la Villa Centroamericana para estar con la delegación de Puerto Rico.

“No me estoy quedando en la Villa. Estaré visitándola. No nos vemos (delegación de Puerto Rico) desde la fiesta en Puerto Rico (por la medalla de oro en Río 2016). Necesitamos vernos ya. Ha sido demasiado tiempo. Es una experiencia maravillosa estar junto con ellos. Somos una familia. Siempre estamos dando la cara para Puerto Rico. En las Olimpiadas hicimos un junte muy bueno y eso no se puede romper”, indicó la puertorriqueña.

Además, resaltó su compromiso con Puerto Rico y haber aceptado el llamado de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, de presentar en Barranquilla un equipo contundente a pesar de vivirse uno de los huracanes más catastróficos en la historia de Puerto Rico, María.

Puig jugó en las copas juveniles a sus 15 y 16 años en Barranquilla. El escenario es conocido para ella.

El tenis comenzará competencia este viernes en el parque Raquetas La Castellana. Además de competir individual, la puertorriqueña jugará dobles con Mónica Paulette Matías.

En los pasados dos juegos, Mayagüez 2010 y Veracruz 2014, ha estado presente la primera mujer en convertirse medallista de oro en el tenis y para cualquier deporte en unos Juegos Olímpicos, durante las Olimpiadas de Río 2016.

Puig cuenta con dos medallas de oro individual y una de bronce en mixto con Alexander Llompart en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Barranquilla 2018 serán los terceros Juegos para Puig. Esta ocasión jugará dobles con Mónica Paulette Matías, quien debuta en la justa regional.

Barranquilla será la décima sexta participación en mujeres, debutando en la IV edición de Panamá 1938. Fue el primer deporte que Puerto Rico compitió en los Juegos. El balance de medallas para las féminas es de 22 con ocho de oro, seis de plata y ocho de bronce.

