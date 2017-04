Michelle Hernández no renunciará a su cargo

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, no renunciará a su cargo, así lo confirmó en Pega’os en la Mañana con Rafael Lenin López.

Esto representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Nelson Del Valle solicitaron la renuncia inmediata de Hernández tras los incidentes ente los manifestantes ayer en el Capitolio.

“Yo no voy a renunciar, todo el mundo tiene derecho a una opinión, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y vamos seguir adelante”, expresó de Fraley.

Hernández, a su juicio, la Policía ha manejado bien las situaciones durante las manifestaciones y aseguró que la uniformada tiene su disciplina y tolerancia.

De acuerdo a los videos que rodaron en las redes sociales, los agentes de la División de Operaciones Tácticas bloquearon ambas entradas de los anexos en la Casa de las Leyes, impidiéndole el acceso a los legisladores, sin embargo, la superintendente dijo que desconoce de la Fuerza de Choque.

La coronela añadió que inició la investigación del encontronazo ente el representante José Rivera Guerra y uno de los manifestantes.

Por su parte, Rodríguez Aguiló, reiteró que Hernández de Fraley “faltó en el cumplimiento de su deber por lo que debería renunciar y poner en su silla a alguien que conozca la Policía”.

“Lamentablemente las instrucciones de la superintendente de la Policía le tiene las manos amarradas y no pueden hacer cumplir la ley. No es agredir a los manifestantes, sino es que si hay un manifestante que se está comportando, violando la ley pues hay que procesarlo y la superintendente no dio las instrucciones. Esto me preocupa de sobre manera porque esto va terminar en una desgracia”, sostuvo.

El también portavoz de la mayoría en la Cámara, añadió que se comunicó con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y envió un comunicado que señala la superintendente se ha quedado muy corta a su trabajo.

Comments