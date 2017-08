Medida tripartita busca eliminar las multas de AutoExpreso

Un proyecto tripartita radicado en la Cámara de Representantes, propone eliminar la multa de AutoExpreso y establece un nuevo método para pagar las deudas del peaje.

La medida propone la eliminación de la multa de $50 de autoexpreso por pasar sin balance a través de las estaciones de peaje, ordena la cancelación de las multas otorgadas y establece que al momento de renovar el marbete, cada ciudadano que adeude peajes tendrán que pagar los peajes adeudos y una única penalidad de $100 para poder completar el proceso de renovación .

El portavoz alterno del PPD en la Cámara Ramón Luis Cruz, fue quien anunció la radicación del PC 1233 junto a los representantes del PNP Urayoan Hernandez y Jose Memo Gonzalez, el representante del PIP Dennis Marquez y los representantes PPD Jesus Manuel Ortiz, Carlos Bianchi Brenda Lopez y Jesus Santa.

“Durante el pasado cuatrienio por virtud de la ley 35-2015 bajamos la multa de $100 a $15, aumentamos el tiempo de recarga, ordenamos la notificación electrónica y dimos una amnistía de 85% para que los ciudadanos con problemas en autoexpreso pudieran ponerse al dia. No obstante, al cabo de 2 1/2 años de implementada la ley, los operadores del sistema de autoexpreso reconocen que no cumplen con la ley y no pueden garantizar la legalidad de las multas otorgadas. Por tanto, hoy radicamos una medida para cancelar esas multas que carecen de garantías legales”, expuso el también representante del distrito 34.

“Ante la realidad de cientos de quejas que hemos recibido todos los representantes ante nuestras oficinas, las denuncias públicas de conductores en los medios de comunicación y la realidad que reducir la recién aumentada multa no resuelve el problema, proponemos eliminar la multa y sustituirla por una única y fija penalidad a aquel ciudadano que no cumpla con el pago de los peajes al momento de renovar su marbete”, apuntó el líder popular.

“No debe haber objeción a esta propuesta dado que no hay erogación de fondos y presupuesto de la autoridad de carreteras, puesto que esa agencia presupuesta sus recursos a base del pago de peajes y no del cobro de multas. Además, no tiene efecto sobre la empresa operadora porque su ingreso no se basa en multas. Finalmente, es lo mas justo para la gente y lo único que garantiza que nadie será multado injustamente”, finalizó Cruz Burgos.

