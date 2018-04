Mayra López Mulero no descarta una candidatura para el 2020

La abogada y exfiscal, Mayra López Mulero, no descartó una candidatura en la papeleta del 2020, incluso la gobernación.

En entrevista en RADIO ISLA, López Mulero dijo que el país va determinar donde será más útil y si eso ha planteado o ha llamado la atención ante la opinión pública de que pueda constituir una nueva fase en su trayectoria como puertorriqueña, pues en el momento oportuno hará la determinación sobre un posible salto a la política.

“Yo no tengo ningún temor en asumir posiciones, yo creo que mi trayectoria habla por mi y en ese sentido como puertorriqueña he expresado que en esta etapa de mi vida yo no descarto ningún escenario, yo voy a estar donde Puerto Rico me coloque”, aseguró.

Agregó que ha tenido acercamiento de diversos sectores desde los ámbitos más humildes, como las barriadas, residenciales públicos, trabajadores, maestros y gente de tercera edad.

“La gente profesional se me acerca constantemente para expresar su interés de que me inserte de una manera más categórica y contundente en la discusión de estos temas en las tribunas que correspondan”, sostuvo.

Comments