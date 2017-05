En marcha la venta de escuelas públicas

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares confirmó el martes que ya comenzó el proceso para que los interesados en adquirir escuelas que el Departamento de Educación dejará de utilizar, presenten propuestas.

“Vamos a trabajar para acoger los 179 planteles que se están cerrando ahora, sino además para investigar aquellos planteles que se cerraron en el pasado, que todavía se desconoce el uso que tienen o el traspaso, para que puedan tener una función. Será un proceso transparente en donde todos podrán participar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El gobernador señaló que a raíz de la Orden Ejecutiva 32, se creó un Comité que evalúa el uso de los planteles escolares que estarán en desuso. Entidades sin fines de lucro, municipios, microempresas, entre otros, podrán presentar propuestas para utilizar las facilidades.

La presidenta de la Asociación de Maestros Aida Díaz se expresó sorprendida al conocer que ya el proceso de traspaso de escuelas comenzó, a pesar de que todavía están en el proceso de auscultar con la secretaria de Educación, Julia Keleher, alternativas a algunos cierres propuestos.

“Yo no he visto el proceso que se ha dado de subasta. Yo no he visto como se ha hecho esto y yo hago un reclamo a la secretaria de que tiene que ser transparente en este proceso. Si ha habido alguna subasta de una escuela, tiene que informarlo. Que diga quienes han participado, como fue el proceso y por cuanto se vendió la escuela, si es que se vendió”, expuso Díaz en conferencia de prensa.

Se explicó que personas vinculadas al Colegio Nova visitaron la semana pasada la escuela José Dávila Semprit de Bayamón, para tomar mediciones con la intención de adquirir el edificio.

Del mismo modo, en la escuela vocacional de Manatí, empleados del Sistema Universitario Ana G. Méndez visitaron las facilidades con la intención de utilizarlo.

Díaz, junto a un grupo de padres y maestros de varias de las escuelas en la lista de cierre, realizaron una protesta frente al Departamento de Educación. La presidenta de la AMPR se reunió con Keleher, para presentarle información sobre 26 escuelas receptoras, que a su entender no están en condiciones para recibir estudiantes de corriente regular o de Educación Especial.

