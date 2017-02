Los grises de la emancipación

Nota del editor: El siguiente artículo trata sobre la Ley de la emancipación en Puerto Rico. Los nombre de las personas han sido cambiados para proteger su identidad.

“Me emancipé porque decidí irme a convivir con mi actual pareja y no casarme tan pronto, además que ya quería hacer las cosas por mi propia cuenta sin tener que andar con mi mamá y mi papá. Como tenía carro y trabajo, los dos estuvieron de acuerdo y a mis 18 años fue que pude hacerlo”, cuenta María.

Una modalidad reflejada en los menores del País es la emancipación. Los cambios sociales en Puerto Rico han incitado a los más jóvenes buscar la manera de independizarse de sus padres a través del mencionado estatuto. Ya sea por intereses personales o profesionales acogerse al artículo 232 del Código Civil de Puerto Rico es cada vez más común.

Aunque la Rama Judicial y el Registro Demográfico de Puerto Rico no cuentan con una estadística que refleje la incidencia en casos de emancipación, dialogando con el abogado experto en el tema, José Andrés Mercado Montalvo, este aseguró que ha visto un incremento.

Para entrar en contexto con la ley hay dos tipos de emancipación. Según el artículo 232 se concede la emancipación parcial o total a un menor de 18 años o más que la solicite mediante consentimiento del padre que ejerza la patria potestad, por matrimonio o por concesión judicial.

Sin embargo, hay mucha confusión en cuanto a los poderes que obtuviese el menor una vez se haya separado de la cobija de sus padres/tutor y viceversa.

Según Mercado Montalvo, solicitar y pagar los trámites para emancipar al menor de edad no es suficiente. A modo de ejemplo explicó que “si papá o mamá lo emancipan y él atropella a alguien, pero no otorgaron la escritura pública, sino que se hizo mediante documento privado, que también podría hacerse, papá y mamá responden. Pero si se hizo de la forma correcta, es el menor que se emancipó el que va a responder como mayor en caso de una demanda”.

Básicamente el abogado notario quiso decir que en muchos casos no se inscribe el documento en el Registro Demográfico y cuando ocurre un problema no aparece la emancipación, por lo que tienen que pasar un proceso legal para hacerla valer.

Este punto se manifiesta en repetidas ocasiones cuando se realiza la emancipación para un fin en específico.

“Hay emancipaciones que se hacen con un trámite particular, pero nefasto. Es decir, de ordinario el menor sigue viviendo con papá y mamá, se sigue comportando como menor, no lleva vida propia, no rinde su persona y sus bienes. Entonces ahí es cuando uno comienza a develar, a descubrir si la emancipación fue una bien hecha y si tiene efectos contra terceros o si de ordinario papá y mamá van a seguir respondiendo porque el menor se emancipó mediante un documento privado o no se inscribió la escritura pública”.

“La emancipación es un instrumento que se ha subestimado en este país”, sostuvo.

El abogado notario, hizo mención de una de las características más comunes por las que sucede lo planteado.

“En Puerto Rico muchos menores se están emancipando para coger becas”.

Mercado Montalvo, indicó que en el País hay una gran demanda de jóvenes que eligen la emancipación como la luz al final del túnel para poder costear estudios universitarios cuando no cualifican a la beca federal por el ingreso de los padres.

Aunque admitió que es una práctica que lleva años realizándose, también advirtió sobre la reciente peligrosidad de hacerla.

“Esa emancipación no debería surgir”. “El problema es que el gobierno federal ya se está dando cuenta de este tipo de emancipación y no están aceptando este tipo de emancipación como tal, a menos que el menor pueda probar que sí tiene vida propia, vida independiente, que no lo hizo solamente por tomar la beca”.

No obstante, indicó que en el bufete que labora hace más de 25 años, se advierte sobre la posibilidad de que una emancipación pueda ser nula por el gobierno federal si no cumple con los requisitos de las leyes federales.

“Lo más recomendable es que se oriente primero con la oficina de asistencia económica de la institución educativa antes de procurar una emancipación para ese propósito. Porque es triste solamente emancipar a un menor para los únicos efectos de que pueda coger la beca”.

¿Es la emancipación beneficiosa para el menor? Juzgue usted.

“Me vi obligada a hacerlo a los 17, ya que a los 15 tuve a mi hija mayor y debía hacerme responsable por ella. Solo emancipada podía solicitar las ayudas necesarias tales como cupones vivienda, entre otros. Gracias a eso pude salir un poco del hoyo. Es bien difícil lograrlo cuando no eres independiente, adulta para el Gobierno”, relata Marielis al sostener cómo el Gobierno te obliga a dejar la minoridad para poder adquirir ayudas del Estado.

De otra parte, en Puerto Rico, el costo de esta capitulación fluctúa entre $100 a $400.

El licenciado explicó que sin duda, si un padre o tutor ha de emancipar a un menor, lo sugerido es que se acoja a la emancipación total, ya que es la que permite regir sus bienes y persona.

Sin embargo, expresó que en sus orientaciones siempre hace hincapié de todo a lo que se renuncia cuando se realiza una titularidad de este tipo.

“Se está renunciando a la minoridad, que es una bendición”. “Tienes una serie de beneficios, por así decirlo, que no tienes una vez advienes a la mayoridad”, concluyó.

