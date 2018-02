Llueven las denegatorias de asistencia por parte de FEMA en Puerto Rico

Armando Vega Martínez espera ansioso el día en que pueda tener de nuevo un hogar. La casa en la que residía entre las montañas del barrio Guaraguao en Ponce, quedó completamente destruida cuando una estructura contigua le cayó encima tras sucumbir ante los potentes vientos del huracán María hace cuatro meses.

Para optar por una vivienda nueva, el hombre de 69 años cuenta con $13,000 que le otorgó recientemente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), a la que 𐆑al igual que más de un millón personas𐆑 recurrió en busca de asistencia.

“Con eso, usted no hace hoy día ni dos zocos”, afirmó Vega Martínez aún con dificultad para verbalizar lo que experimentó aquel 20 de septiembre.

“Hemos pasado el infierno. La casa no tiene arreglo”, añadió.

El sobreviviente del huracán María reside hoy en una casa ubicada en la finca de un hijo que, según dijo, no está habilitada para servir de residencia permanente.

Su hija, Ana Vega Bruno, ha intentado ayudarlo en la búsqueda de un techo seguro, pero la gestión no ha dado resultados. “De $13,000, no conseguimos a ese precio en ningún lado. He tratado, he tratado; $13,000 no son nada”, dijo la mujer de 45 años.

Conscientes de que la cantidad asignada por FEMA no les permitirá comprar o construir una casa nueva, y sin ningún otro recurso adquisitivo, Vega Martínez y su hija acudieron hace unos días a la Escuela Anselmo Rivera Matos, en el sector La Mocha, en Ponce, donde un grupo de entidades se unieron para ofrecer orientación gratuita sobre el proceso de apelación ante la agencia federal.

Vega Martínez no estaba solo en su reclamo. Decenas de personas acudieron al plantel escolar, localizado en un escarpado camino de la zona rural ponceña, para conocer qué pasos debían tomar para prevalecer al solicitar una reconsideración a FEMA.

Para algunos allí, la pregunta inicial era básica: ¿por qué FEMA les denegó la ayuda si lo perdieron todo y no tienen nada para resarcir el daño?

Elney Jiménez Ocasio tiene su casa en el vecino sector de Montes Llanos. Antes de que el huracán atravesara el país, la vivienda de concreto en la que reside tenía en la parte superior una estructura de madera que, según el hombre de 62 años, quedó hecha escombros ante el embate del fenómeno atmosférico.

Al notificarle que no era elegible para recibir ayuda, FEMA le indicó que no pudo probar que las fallas estructurales en su casa estuvieran relacionadas con el paso del huracán. Jiménez Ocasio, quien se gana la vida como contratista en la industria de la construcción, está convencido de que eso no es correcto. Asegura que en los cerca de 40 años que lleva viviendo en el lugar nunca había tenido problemas de filtraciones, y ahora la edificación tiene grietas y manchas de humedad en distintas partes.

“Hubo temblores durante el huracán. Yo sentí temblores en la casa. En mi casa, las paredes son de ocho pulgadas, no es una pared finita, y esa casa temblaba como si fuera mantequilla. Estoy en una montaña, por todos lados llega la brisa. La virazón fue peor todavía. Las vibraciones, según iba arrancando la casa arriba, iba cayendo todo. Entiendo que fue lo que contribuyó a que se agrietara el techo”, comentó mientras esperaba que llegara su turno para recibir la orientación legal.

Jiménez Ocasio teme que la situación en su vivienda se agrave al punto que se desplome su techo. Aseguró que, cuando el inspector acudió a evaluar los daños, coincidió con su apreciación sobre el deterioro de la parte superior de su domicilio, pero le recalcó que era el personal de FEMA el que tenía la última palabra.

“Me sorprendí porque pensaba que el inspector era el que tomaba la decisión porque era el que estaba viendo el problema, y sabe si fue ahora o si fue viejo”, comentó.

Además de las dificultades que señaló FEMA para determinar el origen de los daños, Jiménez Ocasio enfrentó durante el proceso otro inconveniente que lo aleja un poco más de la ayuda que reclama. Aunque afirma ser el dueño de la residencia, no cuenta con ningún documento que certifique su derecho propietario sobre el inmueble. Los dueños de una vivienda afectada por el huracán pueden acceder a fondos para reparar la estructura, pero si se trata de un inquilino, solo podría recibir asistencia para compensar por la pérdida del contenido o sus bienes personales.

“Es que es una herencia, no hemos hecho la repartición. Esa escritura era de mis padres, no se ha hecho una escritura como tal. Tendría que hacer una declaratoria de herederos, invertir un dinero que no hay, porque sale… somos muchos, somos ocho, ya algunos han fallecido, sería bregar con los hijos. Todo el mundo está de acuerdo en que yo viva ahí, así que para qué voy a ponerme a segregar si no tengo el dinero, para empezar, y a la familia no le interesa quién vive” en la residencia, sostuvo.

El problema para probar la titularidad de una propiedad ante FEMA se repite a través de todo Puerto Rico, y es uno de los principales obstáculos que impide que la asistencia del gobierno federal llegue a quien la necesita, coincidieron abogados de diversas entidades dedicadas a promover mayor acceso a la justicia para poblaciones de escasos recursos.

Ariadna Godreau Aubert, coordinadora del proyecto Ayuda Legal Huracán María, que realiza brigadas de orientación alrededor del país, confirmó que uno de los principales motivos de inelegibilidad que ha planteado FEMA hasta ahora ha sido la falta de evidencia para comprobar la titularidad de una propiedad.

“FEMA no está preparada para entender la situación de titularidad y de manejo de los derechos reales, el manejo de la propiedad de las personas en la isla. La realidad es que tú tienes muchas comunidades, muchas familias que viven en una casa que era de la abuela y que han vivido ahí eternamente, y que simple y sencillamente no tienen una escritura, pero es su casa, llevan viviéndola 50, 60 años”, argumentó la abogada, quien coordina también la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia.

“O tienes de esas familias que viven todas en un mismo solar que nunca se segregó porque la gente no tiene dinero para segregar, porque es un proceso costoso que requiere capacitación, asesoría legal, etcétera, así que FEMA, simple y sencillamente, lo que ve es ‘Ah, pues no tienes escritura, pues no (recibes ayuda)’. O les piden documentos que son bien onerosos, sobre todo, después del huracán”, añadió Godreau Aubert.

Entre otras razones que ha planteado FEMA para denegar ayudas a los solicitantes, según la abogada, figura el que no se haya probado la ocupación de una vivienda, que no hay daños suficientes o relacionados con el huracán, que hay varias reclamaciones en una misma dirección o que no pueden contactar a los reclamantes.

Hasta el momento, el equipo de Ayuda Legal Huracán María ha atendido a cerca de 2,300 personas y ha visitado más de la mitad de los 78 municipios.

FEMA no proveyó información que permita conocer en detalle los motivos de inelegibilidad de los solicitantes. A requerimiento del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Daniel Llargués, portavoz de la agencia, se limitó a decir que, hasta mediados de enero, habían recibido casi 1.1 millones de solicitudes de asistencia por desastre bajo el Programa Individual de Viviendas, de las cuales 413,605 habían sido aprobadas. Esto representaría un 62% de solicitudes denegadas o “en proceso”, un detalle que FEMA tampoco pudo precisar.

El CPI obtuvo copia de un documento que FEMA produjo para uso oficial que precisa el número de solicitudes sometidas en cada municipio, la cantidad de reclamantes elegibles en cada uno, así como los fondos desembolsados hasta el momento. Según ese registro, que data del 3 de enero, Isabela presenta la tasa de menor elegibilidad con 40.38% y Cataño, la máxima con 53.35%.

Aunque las razones por las que una persona es inelegible para asistencia están clasificadas con 41 códigos diferentes, Llargués indicó que la agencia no tiene disponible la información segmentada para conocer cuáles son los motivos más comunes para las denegatorias en la isla.

Advirtió que hay casos pendientes de adjudicación y otros que podrían subsanar las deficiencias de la solicitud al presentar un documento o firma, y explicó que la cantidad de reclamaciones sometidas podría incluir casos duplicados en un mismo núcleo familiar.

“La asistencia de FEMA varía de sobreviviente a sobreviviente dependiendo de sus necesidades y el impacto que sufrió durante la tormenta. De ese 1.1 millón (de solicitudes), vas a tener referidos (para préstamo) a la Administración de Pequeños Negocios, personas que retiraron su solicitud, personas pendientes porque estamos esperando que nos den información y casos duplicados”, manifestó el portavoz de FEMA.

“Son muchísimos los casos, diferentes razones por las cuales alguien no recibe asistencia o no la ha recibido, pero cualifica. La idea es que el sobreviviente vaya a vernos y platique en persona para darle la guía que solicite. Inicialmente, en esa carta va a decir que es inelegible para la asistencia, pero que nos visite o nos llame al Centro de Ayuda por Desastre para que podamos hacer una carta formal de qué es lo que necesita”, añadió.

Esta historia está disponible en el siguiente enlace: http://periodismoinvestigativo.com/2018/02/llueven-las-denegatorias-de-asistencia-por-parte-de-fema-en-puerto-rico/

