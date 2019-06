LLerandi emplaza al hijo de Maldonado a que vaya a las autoridades

El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, catalogó las expresiones del hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, como «desafortunadas» y lo emplazó a que vaya a las autoridades pertinentes.

“Son desafortunadas y si fueran ciertas, lo cual no lo son, implicaría que su padre pudiese haber actuado de una manera que se merece investigar. Por la deferencia que tengo con el licenciado Raúl Maldonado no quiero abundar sobre las declaraciones del hijo”, dijo Llerandi en RADIO ISLA.

El funcionario adjudicó los señalamientos de Maldonado hijo a que pasó un día difícil por la destitución del exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tras denunciar ser víctima de una mafia en Hacienda.

Maldonado hijo despotricó contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a través de su cuenta de red social Facebook.

“[Sic.] Hoy dicen mentiras, Cero tolerancia. Yo presentare mi evidencia. Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de unidos por PR los furgones pq afectaba su esposa. Habla de los cueques que estaban en la gabeta. Sino habla de los tecxtos enviados, # mamabicho, No dicho por mi, que el pendejo que esta ahi que es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabia, no ere inepto pq lo eres, eres un corrupto.”, escribió Maldonado en su cuenta de Facebook.

