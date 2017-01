Listo San Juan para celebrar las Fiestas de la Calle San Sebastián

San Juan, Puerto Rico – La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy la edición 2017 de las Fiestas de la Calle San Sebastián con la presentación de un grupo de artistas que se darán cita en el evento de calibre internacional que se celebrará de 19 al 21 de enero en el Viejo San Juan.

“Como en años anteriores estas fiestas son un ejercicio de logística en el que participan miles de empleados municipales, estatales y federales. La coordinación interagencial incluye la participación de 27 dependencias municipales, 22 agencias estatales y 6 agencias federales. Agradezco al gobernador Ricardo Rosselló por sumarse a este esfuerzo y designar a Abner Gómez como su representante en este esfuerzo interagencial. Este trabajo es producto de la coordinación que se establece a lo largo de todo un año para diseñar todo un plan interagencial de seguridad, transportación, manejo de emergencias y servicios médicos, reciclaje y limpieza. Trabajarán en las fiestas 2,390 empleados municipales y personal contratado, así como 250 voluntarios. Estas son las fiestas más grandes de todo Puerto Rico y en el 2013 National Geographic las nombró como las fiestas más importantes del planeta en el mes de enero”, expresó la Alcaldesa de San Juan al ofrecer los detalles del las fiestas para el 2017.

Dedicatoria de las fiestas

La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (AVISAJ), le notificó a la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que le dedicarán las fiestas a Maritza Pérez Otero. Maritza Pérez Otero lleva más de 40 años residiendo en el Viejo San Juan durante los cuales ha desarrollado proyectos culturales en la vieja ciudad, en todo San Juan y a lo largo de Puerto Rico. Se menciona que ha llevado el arte a comunidades desventajadas.

Oferta Cultural

Las presentaciones artísticas tomarán lugar en la Plaza del 5to Centenario, la Plaza de Armas, la Plaza Colón y la Plaza de la Barandilla. Un total de 66 artistas y grupos musicales estarán presentándose en las fiestas.

La actividad en las respectivas tarimas terminará jueves, viernes y sábado a las 11:00 pm; el domingo terminará a las 10:00 pm.

Asimismo, los negocios operarán el jueves, viernes y sábado hasta las 12:00 am y el domingo hasta las 10:00 pm.

Transportación

Como parte del plan de transportación, habrá 150 guaguas contratadas por el Municipio que llevarán al público desde el Estadio Hiram Bithorn y desde la Estación de Sagrado Corazón del Tren Urbano hasta el Viejo San Juan los cuatro días que dura el evento. El jueves y el viernes, la transportación será desde las 12:00 pm hasta las 1:00 am; la transportación hacia el Viejo San Juan será hasta las 7:00 pm. El sábado la transportación será desde las 9:00 am hasta las 1:00 am; la transportación hacia el Viejo San Juan será hasta las 7:00 pm. Mientras, el domingo, la transportación será desde las 9:00 am hasta las 11:00 pm; la transportación hacía el Viejo San Juan será hasta las 6:00 pm.

Estacionamientos

Habrá tres estaciones de abordaje para los que quieran llegar a las fiestas: Hiram Bithorn, Estación del Tren Urbano del Sagrado Corazón y el estacionamiento municipal en Santurce (antiguo Departamento de Salud).

Un total de 15,405 espacios de estacionamiento estarán disponibles a lo largo de la ruta del tren, las áreas de abordaje, estacionamientos municipales y privados: 6,385 espacios estacionamientos municipales en el complejo deportivo (3,900); Hato Rey Torres Municipal (200); Antiguo Departamento de Salud en Santurce (300); Bahía (Salvation Army 300); La Puntilla (1,000) y Covadonga (685). En el Viejo San Juan hay 1,510 estacionamientos privados; 5,510 en la ruta del Tren Urbano y 2,000 en el Centro de Convenciones.

Seguridad

El martes, 17 de enero de 2017 se activan 650 policías municipales y la unidad marítima en dos turnos de 12 horas. A partir del jueves, 19 de enero la Policía Estatal tendrá 800 efectivos en una rotación de tres turnos. Además se utilizarán 225 Ujieres de seguridad.

Los número a llamar para reportar cualquier situación de seguridad son: Casa Alcaldía (24 horas) (787) 480-2520; Centro de mando Policía Municipal (787) 480-2020 y (787) 751-2233; Cuartel de Covadonga (787) 724-5170; y la Sala Municipal de Atención Integrada para casos de Violencia de Género y/o Agresión Sexual(787)-724-1596

En la coordinación interagencial de las fiestas participan 27oficinas municipales, 22 agencias estatales y 6 agencias federales.

Manejo de emergencias y servicios médicos

Habrá disponibles 6 salas de atención médica ubicadas en: CDT La Perla, Museo de Arte de San Juan, Casa Alcaldía, Arzobispado de San Juan, Hospital rodante de ASEM y la sala municipal de atención integrada para casos de violencia de género y agresión sexual.

También estarán disponibles 8 estaciones de paramédicos ubicadas en Plaza Quinto Centenario, Plaza Colón, Plaza La Barandilla, Plaza de Armas, Plaza San José, abordaje en Capitolio, abordaje en Hiram Bithorn y abordaje en Sagrado Corazón.

Limpieza y ornato

Para el operativo de limpieza estarán trabajando 665 empleados de limpieza diarios y 250 personas en el programa de reciclaje.

Auspiciadores

De otra parte, los auspiciadores de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2017 son: Medalla de Puerto Rico, Coca Cola, AT&T, Integrand, Universidad Interamericana, Bounty, El Vocero, Suiza Puerto Rico, ATT, radiosanjuan.org y Banco Popular de Puerto Rico.

Kioscos

Por otro lado, habrá 12 kioscos de bebidas, de los cuales 5 son de residentes del Viejo San Juan y/o comerciantes, 5 son de residentes de San Juan y 2 de otros pueblos. Habrá 35 kioscos de comida, 7 de residentes del Viejo San Juan y/o comerciantes, 13 de residentes de San Juan y 15 de otros pueblos. El sorteo de los kioscos se llevó a cabo el 10 de enero de 2017 y fue transmitido por Facebook Live.

