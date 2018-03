Lista Denise Quiñones para recibir criticas por Miss Universe Puerto Rico

La exreina de belleza, Denise Quiñones, aseguró que está lista para recibir criticas a su trabajo en la elección de la representante de Puerto Rico en el Miss Universe.

“Es algo que entiendo pero también es algo que no pienso mucho porque no aporta en nada positivo”, indicó en entrevista en RADIO ISLA.

La nueva directora nacional del certamen en Puerto Rico, dijo que seguirá enfocada en su trabajo de buscar la joven que representará la isla en el concurso de Miss Universo.

Además, sostuvo que admira y respeta a Desiree Lowry, extenedora de la franquicia, sin embargo, indicó que no ha tenido una comunicación.

“Realmente no me he comunicado con ella, no hemos hablado, así que vamos a ver si ocurre… es una mujer que siempre he admirado mucho”, agregó.

