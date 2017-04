Líderes estudiantiles aclaran UPR no pierde ayudas federales por huelga

La Universidad de Puerto Rico (UPR) no ha perdido su elegibilidad para recibir ayudas federales. Sin embargo, la rectora interina del Recinto de Río Piedras doctora Carmen Rivera Vega, informó sobre la paralización en el desembolso de pago de préstamos y becas federales a raíz del paro en el sistema universitario.

Ante la preocupación Radio Isla se comunicó con varios líderes estudiantiles que arrojaron luz a las dudas que esta decisión podría crear.

El representante estudiantil en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Gilberto Domínguez, confirmó a Radio Isla, que la UPR no ha perdido la elegibilidad de becas y préstamos federales.

“Si se pasa de un cierto número de días en que no haya actividad académica en el recinto debido mala administración, – no de la huelga, no de nada de esto- sino de la propia administración universitaria, donde lo que hacían era que los estudiantes se daban de baja y no recalculaban el dinero de las becas o podía ser que un estudiantes faltaba a todas las clases y como quieras le desembolsaban el dinero de la beca […] el gobierno federal colocó a la universidad en un estatus de nivel elevado de monitoreo de efectivo. Lo que quiere decir es que si ahora mismo la universidad, no necesariamente por la huelga, sino por cualquier situación no demuestra tener responsabilidad fiscal, esas ayudas las podría perder”, explicó.

Domínguez aseguró que la administración decidió paralizar el desembolso de fondos para que el gobierno federal no le diga que están demostrando irresponsabilidad fiscal.

Asimismo el secretario general de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), Danilo Pérez, detalló que el acceso a fondos título IV tienen unos niveles de probatoria y que el sistema UPR junto con sus 11 recinto entró hace dos años en un monitoreo de efectivo.

“Al darse una paralización estando en este periodo de probatoria y la paralización extenderse más de cinco días las institución tiene 30 días para reanudar labores y rendir una explicación a los auditores federales acerca de qué se hizo con los fondos, mientras ocurría esta paralización, a fin de que no se pierda la elegibilidad. Salvaguardando precisamente el proceso de auditoria que comenzaría luego de pasar los 30 dias, la rectora de Río Piedras informó que se habían paralizado los desembolso de estudio/trabajo y becas Pell […] porque provienen del mismo proceso de fondos” aclaró Pérez.

El líder estudiantil, también nos indicó que de cumplirse los 30 dias de paralización de labores académicas y la administración no rendir un informe que justifique el cese de tareas, la academia pondría en riegos su elegibilidad en las ayudas. Pérez fue enfático en que este peligro no está vinculado con las discusiones de acreditación o huelga, “sino una consecuencia de un proceso probatorio que se encuentra la UPR actualmente” concluyó.

Cabe destacar que este proceso de monitorio se aplica a varias universidades alrededor del mundo y no sólo a la Universidad de Puerto Rico.

