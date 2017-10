Líder sindical: “No sé si nos están dejando morir a propósito”

SAN JUAN – Integrantes de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) arremetieron el viernes contra la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA), por la burocracia que a su juicio “está matando” a los puertorriqueños.

“Nosotros fuimos a visitar comunidades desde el primer momento y nos rompía el corazón. No es posible que después de 21 días todavía esté ocurriendo exactamente lo mismo. Nosotros inclusive le ofrecimos al gobierno para mover la ayuda y nos dijeron que no. Tenemos que levantar nuestra voz en Estados Unidos, denunciando que nos dejan morir. A la gente nuestra la están dejando sufrir y no sé si es con un propósito, porque todo el mundo sabe que hay ayudas pero no llegan a la gente que las necesita”, dijo entre lagrimas, el presidente de la Federación de Trabajadores y portavoz de la AFL-CIO en Puerto Rico, José Rodríguez Báez.

En la conferencia de prensa, fueron varios los relatos con voz entrecortada de las enfermeras y doctores que llegaron a Puerto Rico, como parte de una brigada de la AFL-CIO con todo tipo de profesionales para ayudar a los ciudadanos en la emergencia que provocó el paso del huracán María por la Isla.

La mayoría de los testimonios daban cuenta de que las personas a quienes visitaban- a pesar de que se encontraban en condiciones de necesidad- procuraban siempre por el bienestar de su vecino. Los unionados de la AFL-CIO han impactado alrededor de 31 municipios.

“En eventos anteriores, los empleados de FEMA iban puerta por puerta, revisando a los ciudadanos en estos pueblos de la montaña. Ahora, lo único que hace FEMA es- sin previo aviso y por ciertas horas- ayudándote a llenar 14 páginas de solicitud de ayudas. He visto filas de FEMA con personas en el calor y la humedad sin agua y solamente aceptan solicitudes de los jefes de la familia. También, hemos visto letreros de FEMA donde dicen que si necesitas ayuda, llames por teléfono o entres a internet. Es ridículo, obsceno, deplorable e inhumano. Estoy abochornada, avergonzada y en shock”, expresó la enfermera Olivia Lynch.

“El huracán María llego y se fue. Pero esto es una catástrofe hecha por el ser humano. Y creo que la responsabilidad de esto es de todo ciudadano americano, pero en particular del Gobierno de Estados Unidos”, expuso por su parte el doctor Jin Packard.

En la conferencia de prensa, participó la secretaria tesorera de la AFL-CIO, Liz Shuler, quien aseguró que llevarán el mensaje en Estados Unidos de la situación que enfrenta Puerto Rico y como la ha manejado el gobierno federal.

