Legislador le sale el paso al secretario del DTOP

El portavoz alterno del PPD en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, reaccionó a las expresiones del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras que hizo hoy en RADIO ISLA donde estableció que si el país fuera estado, la reparación de los semáforos hubiese sido mas efectiva.

“Durante la mañana de hoy, el Secretario del DTOP expresó que el estatus político de la isla es la razón por la que los semáforos en las principales intersecciones del país siguen sin funcionar tras el paso del huracán. El mero hecho de que plantee una excusa, cualquiera, es fundamento suficiente para destacar la incompetencia de un departamento que no ha podido establecer un programa de recuperación y relocalización de semáforos a las intersecciones más peligrosas o concurridas en el tráfico nuestro de cada día.” , señaló Cruz Burgos

Ademas criticó que mientras el titular del DTPOP habla de política estas intercecciones que no han sido atendidas representan una amenaza diaria a los conductores y ya se han reportado muchos accidentes en la zonas que ironicamente ya estan energizadas hace bastante tiempo.

“Resulta inconcebible que un departamento que cuenta con tantos estudios de tráfico, con sistemas de vigilancia de intersecciones, con la asistencia técnica del departamento federal de transporte (DOT, por sus siglas en inglés), no haya sido capaz de lograr un inventario de los semáforos existentes en buen estado, de los que pueden ser relocalizados a las intersecciones con mayor tráfico y situaciones de peligro. Y que ese proceso de identificar y remover para relocalizar no se pueda poner en práctica a más de cinco meses del paso del huracán.” , dijo Ramón Luis Cruz

“Como ya el cuento triste de los vientos de categoría 5 no se puede estirar más, pues se agarra de cualquier cosa ara culpar. Ahora decide el Secretario del DTOP que el status político es el culpable de que en el tráfico nuestro de cada día, luego de cinco meses, el gobierno no es capaz de colocar semáforos en las intersecciones más transitadas por que el ELA no lo permite. Según las excusas satisfacen sólo al que las ofrece, las echadas de culpa por la incapacidad manifiesta no convencen ni al que lo hace.”, estableció el también representante del distrito 34

“El DTOP no ha podido ni con los semáforos, ni con arreglar las vías públicas. No ha podido arreglar el desmadre del sistema de cobro de peajes Auto Expreso. Prometió una APP para la autopista del sur y no ha hecho nada. Hay legislación aprobada sobre las tablillas y tampoco. No tiene un sólo logro. De hecho, debería agradecerle a los municipios y a las comunidades que limpiaron las carreteras, porque una semana después del huracán, nada hizo el DTOP. Los que están en posiciones para utilizar su talento y pericia, se olvidan de su tarea para dedicarse a la política, la que evidentemente ni conocen ni respetan. Plantear una excusa tan banal y simplista como lo ha hecho el Secretario es faltarle el respeto a los puertorriqueños.”, mencionó Cruz Burgos

Cruz Burgos finalizó invitando al Secretario a dejar la silla e incursionar en la política a la vez que tildó al Gobernador de complice de estas actitudes de sus funcionarios “Este secretario ha demostrado que no conoce el trabajo que tiene entre manos, que no tiene la creatividad para lograr reparar las principales vías públicas del País, en fin, ni lo grande ni lo sencillo. Si quiere hablar de política que se renuncie y espere las candidaturas y radique, mientras el Gobernador vuelve a callar y respaldar sus funcionarios, que en lugar de resolver causan más problemas de los que causó el mismo huracán.”

