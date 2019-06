La Fortaleza encargó «nombramientos» y «delegaciones» a consultor de BDO

La Fortaleza le encargó al consultor de BDO Puerto Rico, Alberto Velázquez Piñol, varios nombramientos y delegaciones en las agencias de gobierno, así lo confirmó en RADIO ISLA, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, quien compareció ayer ante un Gran Jurado federal.

¿Qué tipo de documentos usted llevó allí?, se le preguntó

«Documentos relacionados a los nombramientos, funciones, delegaciones que se hayan revisado al señor Velázquez en las agencias de gobierno», sostuvo Llerandi.

Consecuentemente, dijo que no se le preguntó sobre el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier y el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

«A mí no me gusta hablar…pero para evitar conjetura, no me dijeron ni me preguntaron nada del señor Raúl Maldonado…tampoco me preguntaron del señor gobernador más allá de cuales eran mis funciones», agregó.

Durante la entrevista radial, el funcionario fue enfático en que la pesquisa no tiene relación alguna con él.

