La Fortaleza confirma despido de su coordinadora de eventos

El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, reconoció hoy que la oficial de eventos de la Fortaleza, Pricilla Rodríguez López fue despedida en la noche de ayer.

“En el día de ayer, como administrador de La Fortaleza, notifiqué el despido de la oficial de eventos. Aun cuando no medió autorización alguna de parte de La Fortaleza, ningún empleado del Gobierno de Puerto Rico —aún dentro de su carácter personal— debe hacer gestiones que puedan interpretarse, ni siquiera mínimamente, como una instrucción de La Fortaleza que sea contraria a la política pública y mejor uso de los recursos del estado. No es propio, no es correcto y debe quedar meridianamente claro en el desempeño diario de las funciones de todo empleado gubernamental. No hay espacio para eso”, dijo en declaraciones escritas.

La fuente cercana a Rodríguez López aseguró en RADIO ISLA que esta fue la encargada de realizar la coordinación del viaje de una de las embarcaciones arrendadas por la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para que llevara suministros para una boda a Vieques.

Aunque Llerandi lo rechazó, se informó que Rodríguez López siguió instrucciones de La Fortaleza para trabajar con la coordinadora de la boda de un multimillonario, Rosalina Torres, en la isla nena.

Precisamente, RADIO ISLA tuvo acceso a imágenes de Torres junto al gobernador en actividades coordinadas por ella misma a través de la compañía “Momentus”.

En los pasados días, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, rechazó que se diera alguna directriz de algún funcionario de La Fortaleza para permitir que un ciudadano pagara por el uso de la embarcación para transportar camiones para una boda en la isla municipio.

“Aquí no hubo ninguna autorización de Fortaleza de nada. En Fortaleza nunca se daría un mandato de esa índole”, sostuvo.

A raíz de la controversia, el primer ejecutivo le aceptó la renuncia al director de la ATM, Juan Maldonado.

