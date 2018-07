Keleher reitera asignará proyectos especiales a maestros para no despedirlos

BAYAMÓN (CyberNews) – La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher dijo el jueves que el llamado “Proyecto Especial”, en el cual se han clasificado a 3 mil maestros permanentes, son docentes cuyas materias de enseñanza están cubiertas y se les busca oportunidad de readiestramiento en otras áreas para que mantengan su trabajo.

“Una inquietud de los maestros es que si a mí me incluyeron en esa iniciativa, donde me van a ubicar. Quizás los vamos a poder ubicar en el plantel donde estaban o le podemos buscar un lugar al que no le sea difícil llegar. De manera que pueda mantener su trabajo y seguir añadiendo valor a los estudiantes”, dijo Keleher en conferencia de prensa.

“Lo que le quiero decir al maestro es: No hay una clase de ciencias, no quiero despedirte y lo que hicimos fue dar opciones. Esos 3,400 maestros excedentes les damos la opción de identificar en orden de prioridad las 10 escuelas con la certificación que ellos querían. Lo que no veo posible es que me digan: yo quiero ir a trabajar allá, aunque Educación no tiene esa necesidad. Lo que estoy tratando de evitar es decirle que no necesito de sus servicios y quedas despedido”, añadió.

Según Keleher, los maestros en el sistema tienen que ser flexibles para poder mantenerse como empleados, aunque no sea en la materia en la que están certificados.

En los proyectos especiales, se están readiestrando a los maestros en inglés, uso de la tecnología, cooperativismo y emprendimiento.

“Tenemos 22,600 maestros con permanencia. De estos 22,600, solo 18 mil tienen la certificación que yo necesito y cumplen con los requisitos de mérito, para poderlos ubicar. Eso quiere decir por ejemplo que me sobran maestros de K-3 (kínder a tercer grado). Pero son maestros que tienen su permanencia. Lo que no quiero es despedirlos. Vas a seguir siendo maestro, pero no vas a dar la misma materia que diste antes”, sostuvo.

De acuerdo con la secretaria, luego del cálculo de estudiantes por maestros necesita 25 mil maestros. Entre los docentes que necesitan están bibliotecarios, consejero para las escuelas secundarias, trabajadores sociales (a razón de uno por cada 250 estudiantes), maestros de Bellas Artes y de Educación Física.

Sobre la matricula esperada para el próximo año escolar, Keleher mencionó que la misma se calculó en 305 mil estudiantes. En agosto de 2017 había 346 mil estudiantes. El año académico terminó con 317 mil. De ese cálculo de 305 mil estudiantes, el 93 por ciento de los padres (o 287 mil estudiantes) realizaron el proceso de matrícula en línea.

“Esos otros 18 mil nosotros los reubicamos en las escuelas y les asignamos los recursos. Entendemos y esperamos que van a venir”, sentenció.

Sobre el proceso de mudanza y cierre de los planteles, Keleher explicó que se espera que el proceso concluya en su totalidad en el mes de diciembre. Durante ese periodo de tiempo, se le proveerá a esos planteles seguridad para evitar el robo de documentos de identidad de los estudiantes, así como cualquier acto de vandalismo o daño a la propiedad.

Otro de los cambios que se van a implantar será el nombrar a dos directores de escuelas. Uno se encargara del tema administrativo y el segundo trabajara con lo académico.

