Justicia asegura investigación de contratos en Hacienda no involucra a funcionarios

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, aseguró que la investigación sobre los contratos de las empresas Optima Consulting LLC y Virtus Consulting, LLC, mientras Raúl Maldonado fungía como secretario de Hacienda y que beneficiaba a su hijo, no involucra a funcionarios.

“El Departamento de Justicia no emite comentarios sobre la existencia de investigaciones en curso. No obstante, al salir a relucir un subpoena emitido en julio de 2018, aclaramos que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor evaluó una información que llegó al Departamento de Justicia relacionada a dos compañías, Optima Consulting, Inc. y Virtus Consulting Group. La información evaluada no involucra a funcionarios de gobierno, sostuvo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

De esta manera, la investigación descarta al ahora nombrado nuevamente secretario de Hacienda.

Sin embargo, la titular de Justicia puntualizó que la conclusión de dicha evaluación está bajo la consideración de la Oficina de la Jefa de Fiscales.

