Junta Fiscal dará su receta con más recortes

La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobará esta semana un plan fiscal que contempla más cambios a las leyes laborales, ajuste para los planes de pensiones, así como mayores recortes en los gastos operacionales del gobierno central.

Según trascendió, la JCF publicará hoy su plan fiscal que contempla otros $120 millones en recortes en los gastos del gobierno y pide recortar las pensiones de sobre 100,000 jubilados, así como eliminar, entre otras cosas, el bono de Navidad y las protecciones a los trabajadores del sector privado que sean despedidos injustificadamente.

“En Puerto Rico gobiernan los oficiales electos y no daremos paso a ninguna medida que socave los servicios al pueblo”.

Así reaccionó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, a los nuevos reclamos del ente fiscalizador.

“Quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa que esta Cámara de Representante no avalará ninguna medida que viabilice las nefastas imposiciones de la Junta. No vamos a recortar las pensiones de nuestros jubilados y no vamos a dejar a los trabajadores del sector privado sin derechos y beneficios. Eso no va a suceder. Esta Cámara luchará con todas las herramientas a su alcance en contar de estas drásticas e innecesarias medidas de austeridad. En Puerto Rico gobiernan los oficiales electos por el pueblo”, comentó el líder legislativo mediante expresiones escritas.

Méndez Núñez fue claro al indicar que los recortes propuestos por la Junta a las pensiones afectarían casi el 80 por ciento de los 167,470 beneficiarios actuales y que “esa promesa que hicimos con nuestros servidores públicos se va a honrar”.

Sobre los recortes adicionales en el gasto del gobierno, el Presidente Cameral fue enfático al asegurar que los mismos mermarían el servicio directo al pueblo.

“Tenemos actualmente el presupuesto más reducido y balanceado en la historia. Se han hecho avances para recortar gastos en todas las áreas, las cuales están en el Plan Fiscal sometido. Pero un recorte adicional como el propuesto dejaría inoperante a la mayoría de las agencias. Eso significa que la ciudadanía estaría en peligro. Habría mucho menos dinero para nuestros paramédicos que atienden emergencias médicas, menos para los trabajadores sociales que intervienen en casos de maltrato de menores, menos para comprar equipo para nuestros policías y bomberos, menos para ayudar a los más necesitados. Los servidores públicos han sido los héroes de Irma y María, dando de si para ayudar al pueblo. Si se reduce los servicios no tendremos como responder a otra emergencia similar. Eso tampoco va a pasar”, sentenció.

Mientras, el líder cameral dejó claro que no se legislará ningún cambio en las leyes laborales sin que se les brinde a los trabajadores más dinero en sus bolsillos y beneficios adicionales.

Entretanto, el presidente cameral exhortó a los miembros de la Junta a continuar el diálogo dentro del marco de referencia del nuevo plan fiscal ajustado propuesto por la administración.