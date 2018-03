Julia Keleher asegura que no abandonará su puesto

EL CAPITOLIO – La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher aseguró el jueves que no abandonará su puesto en medio del análisis de la Reforma Educativa propuesta por el gobernador, Ricardo Rosselló que entre otras cosas, contempla las escuelas charter y el programa de vales educativos.

“No. Why?”, contestó la secretaria categóricamente a preguntas de la prensa antes de retirarse de un encuentro informal con periodistas luego que se reuniera con miembros de la delegación popular en la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, la funcionaria calificó como positivo que se estén considerando cerca de 400 enmiendas a la medida según dijo recientemente el presidente de la Comisión Senatorial de Educación y Reforma Universitaria, Abel Nazario que también analiza la medida en vistas públicas.

“Mi perspectiva es que por más conversaciones que haya, por más ideas que uno pueda traer a la mesa, más podemos tener una ley que refleja los intereses de todos. Yo no creo que hay muchas cosas que se han sugerido que yo, por ejemplo, estoy en contra de la idea. Que bueno que el proyecto dejó un espacio para que el pueblo pudiese discutir y que podemos recopilar toda esa información. Yo lo veo positivo”, dijo Keleher.

Sobre algunas enmiendas específicas, Keleher dijo que no tiene preferencia ante la propuesta de que la iniciativa de los vales educativos sea atendido en una medida separada al proyecto de la reforma educativa.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el salario de los maestros que decidan moverse a escuelas charter pueda reducirse, Keleher explicó que “yo creo que no es un salario mínimo, porque un mínimo se puede cambiar con el tiempo y según cambia el mercado. Lo que sí queremos proteger es la calidad de la enseñanza. Si uno reduce lo que es el salario, se me hace lógico que reduce la calidad de la enseñanza y no buscamos eso. La sugerencia es bienvenida y bien recibida”.

Keleher defendió la propuesta reforma. “Es necesario si uno va a construir una casa que se busque un terreno que va a sustentar lo que es la estructura y lo que busca la reforma es establecer esa estructura administrativa que va a permitir mejor ejecución de todas las prácticas académicas para las que el Departamento sí tiene estándares. Los tenían desde el 2007. Lo actualizaron en el 2014 según una reforma que sucedió en todos los Estados Unidos. Nosotros tenemos la prueba que está alineado con eso y nuestros estándares que son de Puerto Rican College Common Core que es lo mismo que reflejan los estándares en Estados Unidos”, dijo.

“¿Por qué eso es importante? Para que haya un punto de comparación con el desempeño de los nuestros con los demás que son parte de ese sistema”, agregó.

Por su parte, el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández agradeció a la funcionaria por acceder a la invitación para aclarar sus dudas sobre la propuesta.

“Lo primero es agradecerle a la secretaria que aceptó nuestro reclamo de una reunión con calma, pausada, para poder discutir los muchos de los temas en los que teníamos un sin número de dudas que el proceso de vistas públicas no te permite. No te da ese espacio. Muchas de las cosas que se plantearon en el proceso de vistas públicas, queríamos ir al detalle. Yo creo que el tiempo que tuvimos no da. Nos quedamos para otro compromiso futuro. Hay un compromiso de tener un diálogo para entrar a un análisis y lograr un consenso”, dijo.

A pesar que la secretaria dijo que tuvieron poco tiempo y que en la reunión no se abordaron temas específicos, Hernández sostuvo que se discutieron bastante de las preocupaciones que tenían.

“Creo que ha sido más que público el hecho de que para la delegación ha sido una píldora venenosa los vales educativos y los charter. Obviamente hay una visión filosófica de lo que son servicios esenciales que el gobierno no debería delegar. Eso es un tema de mucha discusión en el Partido Popular. Para nosotros el principal issue es que si el estado no puede administrar algo, porque entonces la privatización es la solución si no tiene los controles. Sea privado o sea público si tiene un mecanismo que garantice ese mecanismo de excelencia, eso es lo que queremos ver”, sostuvo el legislador.