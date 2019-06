Juan Zaragoza deja la puerta abierta para aspirar a la Legislatura

El exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, no descartó aspirar a un puesto en la Legislatura.

«Yo consistentemente he dicho que no pero te confieso que yo no si es la edad…yo tengo un deseo de aportar al país, de dejar un legado, así que no lo descartaría», dijo en el programa Sobre La Mesa (RADIO ISLA).

Zaragoza indicó que a finales de verano anunciará si aspirará a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), sin embargo, abrió las puertas para radicar una candidatura en la Cámara de Representantes o en el Senado.

«El llamado es tan fuerte que no lo descartaría», agregó.

Precisamente hoy en RADIO ISLA, el alcalde de Comerío, Josian Santiago, desistió de aspirar a la gobernación e ir por la reelección en su municipio.

Además, de Zaragoza, los demás que han anunciado su intención de aspirar a la gobernación por el PPD son la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, Roberto Prats; el alcalde de Isabela, Carlos Delgado y el senador, Eduardo Bhatia.

