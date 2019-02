Juan Carlos Puig indagará hoy un referido en su contra en Ética Gubernamental

El exsubsecretario del Departamento de Hacienda (DH), Juan Carlos Puig, dijo en RADIO ISLA que irá a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para indagar sobre un referido en su contra por una fiesta de Navidad de la agencia que se realizó con dinero de suplidos.

“Durante el día de hoy me voy a personar en la Oficina de Ética Gubernamental para indagar sobre ese tema y una vez reciba la información y la analice, pues entonces yo emitiré comentarios”, sostuvo.

Carlos Puig aseguró que en el DH se hizo un compartir navideño para los empleados, sin embargo, rechazó que se haya solicitado fondos a suplidores de la misma agencia para costear la actividad.

Posteriormente, el funcionario afirmó quien fuera secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, se realizó una actividad similar para agradecer a los empleados en la semana de los servidores públicos.

“Jamás en la vida yo le he pedido, ni he recibido, ni he permitido , que nadie me ofrezca medio centavo a cambio de nada, eso lo demuestra mi trayectoria de 40 años al servicio público”, agregó.

