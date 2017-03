Jóvenes presentan propuestas dirigidas al desarrollo económico de Puerto Rico

SAN JUAN (CyberNews) – Jóvenes representantes de siete organizaciones estudiantiles estatales y representantes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) celebraron el viernes, en la Compañía de Fomento Industrial el conversatorio “Insertando a las Organizaciones Estudiantiles en el Desarrollo Económico de Puerto Rico”, para compartir propuestas de desarrollo económico que incluyan las ideas y necesidades de los jóvenes.

“Antes nos preparaban para trabajar para otros, no para ser los dueños de nuestro propio negocio. Hay que cultivar el empresarismo en las escuelas, preparando empresarios en vez de empleados. Ampliando la base de empresarios puertorriqueños solidificamos nuestra economía, porque el empresario local tiene raíces profundas. Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Educación, para que tengan esas herramientas empresariales desde temprano en las escuelas”, sostuvo Javier Rivera Aquino, subsecretario del DDEC, en declaraciones escritas.

Participaron las organizaciones Future Business Leaders of America (FBLA) y la Asociación de Estudiantes de Mercadeo (DECA), ambas del Programa de Administración de Empresas; Health Occupation Students of America (HOSA), del Programa de Ciencias de la Salud; SkillsUSA del programa de Educación Industrial; Futuros Agricultores de América (FFA), del programa Educación Agrícola; Family, Career and Community Leaders of America (FCCLA), de Ciencias de la Familia y el Consumidor; y Club 4H, del Colegio de Ciencias Agrícolas.

La propuesta presentada por FCCLA sugiere concienciar sobre el uso correcto de los recursos, educar a los jóvenes en áreas de economía y finanzas, estimular planes innovadores, seleccionar carreras con más oportunidades de empleo, promover el empresarismo escolar, fomentar el consumo de productos agrícolas del país y exportar una parte. Mientras que SkillsUSA resaltó la importancia de desarrollar las competencias ocupacionales, de empleabilidad y técnicas, insertándolas en la academia. DECA por su parte, propuso la enseñanza del empresarismo y mercadeo desde temprana edad, y que tanto el gobierno como los empresarios los ayuden a convertir sus ideas empresariales en negocios viables desde la escuela superior.

El subsecretario del DDEC los motivó a aprovechar el conocimiento adquirido, a no tener miedo y aprender a asumir y manejar riesgos. “Estamos a su servicio. Seremos facilitadores de sus ideas empresariales. Nuestra satisfacción es poder ayudarles a echar hacia adelante y ser prósperos. Veo éxito en ustedes, que es el éxito de Puerto Rico”, expresó.

“Las organizaciones estudiantiles han sido y son piedra angular en la formación de la juventud puertorriqueña, potenciándolos como líderes y seres humanos de bien en todos los ámbitos. Nuestra intención es insertarlos y empoderarlos dentro del desarrollo económico de Puerto Rico. Con su visión creativa, capacidad innovadora y liderazgo transformador lograremos remar hacia un mar de posibilidades que nos llevarán a la recuperación socio-económica. Sí podemos lograr transformaciones fortaleciendo el liderazgo y empresarismo en los jóvenes”, expresó por su parte Roberto Pagán Santiago, director del Programa de Desarrollo de la Juventud (PDJ).

Añadió que el propósito principal del PDJ es incentivar a los jóvenes a innovar y que trabajarán juntos para lograr acuerdos colaborativos y planes de acción.

