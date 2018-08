José Luis Rivera Guerra no aspirará a un escaño en el 2020

Entre lágrimas y acompañado de su familia, el representante José Luis Rivera Guerra confirmó hoy su renuncia a su escaño, al mismo tiempo que aseguró que no aspirará a una nueva posición por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 2020.

“Con esta renuncia como representante, también renuncio y anuncio que no estaré aspirando a ningún puesto político en el año 2020. No representante, no senador, no alcaldía. Esto es adiós a puestos electivos. Podré ayudar, pero no en puestos electivos”, sentenció Rivera Guerra.

Rivera Guerra se dedicará ahora a ser maestros en una escuela superior en Aguadilla. Además, aseguró que se va con la conciencia tranquila, a pesar de los escándalos que han marcado su carrera como legislador del PNP.

El ahora expresidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura negó que su renuncia tenga que ver con el posible veto del gobernador Ricardo Rosselló a una medida que establece en $15 el pago por concepto de multas de AutoExpreso.

