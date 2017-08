“Johnny” Méndez también iría preso

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, insistió el viernes, que si la Junta de Control Fiscal (JCF), insiste en obligar a nivel judicial la reducción de la jornada laboral, el cuerpo que dirige no aprobará ninguna legislación a esos fines.

“Yo fui electo por mi gente del Distrito 26. Yo fui electo por el Pueblo de Puerto Rico, yo le voy a hacer caso a lo que me diga el pueblo. Si un Tribunal me ordena eso, me tendrán que buscar arrestado, porque yo no voy a hacer nada”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron durante la Sesión Extraordinaria una Resolución en rechazo a la reducción de jornada laboral.

“La Resolución lo que busca es darle espacio y apoyo al gobernador y decirle que puede utilizar aquellos recursos, incluso económicos para defender a los trabajadores del servicio público y a los pensionados”, mencionó el presidente cameral.

Las expresiones de Méndez Núñez se dieron en reacción a lo dicho, tanto por la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, como su presidente, José Carrión, tercero, de que llevarán a los Tribunales al Gobierno de Puerto Rico, si insiste en no acatar la reducción de jornada laboral de dos días al mes.

Los integrantes de la JCF entienden que la reducción fue acordada con la administración del gobernador Rosselló Nevares, cuando se discutió y aprobó el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico.

