Johnny Méndez radicará resolución para interpelar al director de ATM

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, dijo hoy en RADIO ISLA que radicará una resolución para interpelar al director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado de Jesús, sobre el uso de una lancha de carga para una boda en Vieques.

“Yo quiero que me contesten, pero no en una vista pública, yo quiero me contesten en una sesión de interpelación. Me tiene que contestar bajo juramento, ¿quién lo autorizó?, ¿si tiene una certificación del Coast Guard?”, sostuvo.

Johnny Méndez señaló que para la próxima semana espera tener a Maldonado de Jesús frente al hemiciclo de la Cámara para contestar todas las preguntas ante las múltiples denuncias de los ciudadanos viequenses.

¿Cómo me va lucir bien el que residentes se queden sin servicio de transportación? pero, sin embargo, se le da prioridad a un evento privado porque sencillamente alguien se le ocurrió esta maravillosa idea de utilizar esos transportes”, agregó.

Comments