‘Johnny’ Méndez pide al Congreso detener recortes a las pensiones

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez denunció los recortes a los beneficios de los pensionados del gobierno de Puerto Rico impulsados por la Junta de Control Fiscal (JCF) que impactarían negativamente a sobre 167,000 jubilados.

En una columna de opinión publicada en la prestigiosa revista de política estadunidense ‘The Hill’, el líder legislativo destacó, además, que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), no otorga a la Junta “un cheque en blanco para sobrepasar los límites, prohibiciones y obligaciones impuestas en la misma Ley. Los miembros de la Junta, no electos por el pueblo, no deben tener el poder de regir las vidas de los ciudadanos americanos. El Congreso tiene que tomar acción proactiva; palabras únicamente no serán suficientes”.

El presidente cameral llamó a los miembros del Congreso a intervenir de manera inmediata para evitar los recortes propuestos por la Junta.

“Como presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico hago un llamado al Congreso para que intervenga de manera inmediata del lado de los ciudadanos americanos que vivimos en la Isla y le coloque un punto final a la imposición de los recortes a las pensiones. Los mismos son innecesarios y peligrosos. Cada miembro del Congreso debe entender que esta movida de la JSF puede culminar en una crisis humanitaria, algo jamás antes visto en jurisdicción alguna de los Estados Unidos desde la Guerra de Independencia”, sentenció Méndez Núñez.

En su escrito, el presidente de la Cámara también alegó que Puerto Rico es tratado por la Junta de manera injusta, inclusive en comparación con lo que sucedió en Inglaterra, Grecia e Irlanda; países que se vieron forzados a recortar pensiones en escalas mucho menores y por un período corto de tiempo que las propuestas por el ente federal para los puertorriqueños.

“Los recortes en Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos desde el final de la Guerra Hispano-Americana en el 1898, serán más profundos y permanentes. Nuestra gente no podrá sobrevivirlos”, explicó.

Méndez Núñez dijo que la acción forzará a miles de pensionados a tomar otros beneficios públicos, como ayuda del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), entre otros, haciendo la movida más costosa para el erario.

“La parte más triste de esta acción que nadie quiere es que el gobierno de Puerto Rico, contrario a los de Inglaterra, Irlanda o Grecia, tiene la habilidad de pagar por los beneficios de las pensiones al nivel actual sin afectar otras áreas del presupuesto. Esta es la misma fórmula que se ha utilizado en los últimos dos presupuestos operacionales (2017 y 2018) sin ningún problema”, finalizó.

Enlace columna: https://bit.ly/2KjHKRd .

