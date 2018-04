Jenniffer González pide cuentas a jefe de DTOP por uso de fondos federales

SAN JUAN – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón dijo el lunes que quiere reunirse con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, para saber cuál es el plan para los fondos federales asignados para las carreteras y la rehabilitación de los semáforos.

“Yo tengo una preocupación en la manera en que se está agilizando el trámite (de reparación de las carreteras, semáforos y puentes). Yo sí le voy a pedir al secretario una reunión, porque yo quiero saber el status y el calendario de la utilización de todos esos fondos para todos los municipios y todas aquellas carreteras y puentes que han sido devastadas por los huracanes, porque ya los fondos fueron destinados. Y yo solamente he visto dos de los puentes temporales instalados de un total de 26″, dijo González Colón en conferencia de prensa.

De acuerdo con la comisionada residente, la primera agencia que recibió fondos fue el DTOP y la Autoridad de Carreteras.

“La primera asignación federal que llegó a la Isla fue precisamente de (la agencia federal) de Carreteras, con una llamada que le hice a la secretaria Elaine Chao. Fueron 75 millones de dólares exclusivamente para el manejo de luces de tráfico, para manejar la emergencia. Esos 75 millones llegaron en los primeros 10 días. Todavía al día de hoy se recibe dinero. Recibimos 1,500 millones para carreteras y reparación de puentes”, sostuvo.

La comisionada residente entiende la parte burocrática que conlleva el uso de fondos federales, esto porque el secretario Contreras en declaraciones previas a la prensa ha dicho que todavía se encuentra en el proceso de subastas.

“Sin embargo, yo prefiero reunirme y que me dé cuál es el estatus de todos los proyectos de carreteras, puentes, semáforos y desvíos. Yo quiero saber si la subasta se publicó, si se impugnó, si el RFP (Request for Proposal) salió. Yo quiero saber cuáles son las limitaciones para que ese dinero empiece a correr. Porque nosotros no tenemos que parear los fondos, pero eso tiene un límite de tiempo. Y yo no puedo darme el lujo de que si no ponemos ese dinero a correr, no tengamos el derecho de no tener que parear los fondos.”, expuso.

De acuerdo con la comisionada residente, los alcaldes le han hecho múltiples solicitudes sobre la situación de las carreteras, puentes y semáforos. Por lo tanto, quiere saber por dónde va el DTOP y la Autoridad de Carreteras en la reconstrucción.

