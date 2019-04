Jenniffer Gonzalez minimiza las acusaciones de Casa Blanca sobre Puerto Rico

“Yo tengo un trabajo que hacer. Yo no me voy a detener por un tuit, ni me voy a detener por un comentario".

La comisionada residente Jenniffer González Colón sostuvo el viernes, que a pesar de las acusaciones de la Casa Blanca sobre el gobierno de Puerto Rico, hay que mantener las conversaciones.

“Yo tengo un trabajo que hacer. Yo no me voy a detener por un tuit, ni me voy a detener por un comentario, o por lo que alguien suba a una página web”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Yo no me voy a enfocar en lo que una persona pueda pensar. Yo tengo que estar todos los días trayendo congresistas como los que estoy trayendo, y también me estoy reuniendo con personal de la Casa Blanca”, añadió.

González Colón entiende que el presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump está desinformado.

“En el interín por la pelea entre demócratas y republicanos, Puerto Rico está en el medio y no hemos recibido las asignaciones”, señaló la comisionada residente.

Sostuvo que Puerto Rico se ha convertido en un balón político de las controversias entre los demócratas y el presidente de Estados Unidos.

“Yo no me puedo dar el lujo de estar en un solo lado. Yo tengo que lograr harmonizar con republicanos y demócratas”, dijo.

Sobre la publicación que hizo la Casa Blanca para sustentar los alegatos del presidente Trump sobre los políticos de Puerto Rico, González Colón expresó que “estamos hablando de 10, 15 o quizá 20 años que fueron resueltas en los tribunales. No estamos hablando de ninguna que esté ocurriendo en este momento.

La comisionada residente se reunió el viernes, con los congresistas David Price (D-NC) presidente del Subcomité de Transportación, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Lucille Roybal-Allard (D-CA), presidenta del Subcomité de Seguridad Nacional, ambos del Comité de Apropiaciones (asignaciones) de la Cámara de Representantes federal, además de varios alcaldes, para discutir los desembolsos de fondos de recuperación.

Entre otras cosas, los ejecutivos municipales plantearon la necesidad de que los fondos de Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG – DR), que los administren directamente los municipios. Asímismo, que se reduzca el proceso burocrático que tiene la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), en el desembolso de los fondos.

La comisionada residente llevó a cabo la reunión en su oficina en San Juan.

