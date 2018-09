Jenniffer González anuncia $426 millones en fondos federales

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el viernes varias asignaciones que suman 426 millones 160 mil 142 dólares por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), el Departamento de Comercio federal y la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF por sus siglas en inglés).

“Los reembolsos por parte de FEMA suman 412 millones 651 mil 956 dólares y se dan bajo el programa de Asistencia Pública por los gastos incurridos por agencias y municipios por trabajos de reconstrucción y recuperación por el impacto del huracán María”, precisó la funcionaria en declaraciones escritas.

Aseguró que el dinero proviene de asignaciones que ha trabajado desde el Congreso, por medio de los proyectos de presupuesto o mediante los proyectos de asignaciones suplementarias para desastres.

Según detalló, bajo la categoría A, dentro del Programa Piloto de Procedimientos Alternativos de Asistencia Pública (PAAP) por gastos de remoción de escombros, el Municipio de Cidra recibirá 7 millones 437 mil 133 dólares y el Municipio de Barceloneta 2 millones 56 mil 65 dólares.

Entretanto, bajo la categoría B, que cubre las medidas tomadas para proporcionar “asistencia esencial” para enfrentar las amenazas inmediatas a la vida y a la propiedad producto de un desastre mayor, el Municipio de Cidra recibirá 2 millones 853 mil 268 dólares y la Autoridad de Energía Eléctrica recibirá 178 millones 511 mil 250 dólares, dividida entre nueve asignaciones. En esta misma categoría, el Departamento de la Vivienda recibirá 221 millones 794 mil 240 dólares para el programa de refugio y energía esencial provisional (STEP, por sus siglas en inglés) –que ayuda en las reparaciones a la vivienda con dinero federal pero manejo a nivel local.

González Colón detalló que el Departamento de Salud y Servicios Humanos mediante la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó 12 millones 793 mil 425 dólares a 19 centros de salud 330 en Puerto Rico. Estos fondos se dan bajo el programa de asistencia de capital para los esfuerzo de respuesta y recuperación por huracanes (CARE) financiado por la Ley Bipartita de Presupuesto firmada el pasado mes de febrero.

El Centro De Salud De Lares Inc. recibirá 647,025 dólares. El resto de los centros recibirán 674,800 dólares. Éstos son: Camuy Health Services Inc, el Centro De Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. en Arroyo, el Centro De Servicios Primarios de Salud de Patillas Inc. en Florida, el Centro De Servicios Primarios De Salud Inc Florida, el Concilio De Salud Integral De Loíza, Inc., el Consejo De Salud De Puerto Rico, Inc. Ponce, la Corporación De Salud Asegurada Por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (S.A.N.O.S.) en Caguas.

Asimismo, se beneficiarán de esta asignación la Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada Cidra, la Corporación De Servicios Médico Primario Y Prevención De Hatillo, el Costa Salud Community Health Centers Inc. en Rincón, el Hospital General De Castañer, Inc. en Adjuntas, HPM Foundation, Inc. en San Juan, Migrant Health Center Western Region Inc en Mayagüez, el Morovis Community Health Center Inc Morovis, NEOMED Center In. en Gurabo, Prymed Medical Care, Inc. en Ciales, Salud Integral en La Montana Inc. en Naranjito y Servicios De Salud Primarios De Barceloneta.

Por otro lado, la expresidenta cameral indicó que el Instituto Nacional de Medidas y Tecnologías (NIST por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio federal, asignó 629,761 dólares a Puerto Rico Manufacturing Extension Partnership, Inc. (PRIMEX). La organización lleva a cabo un proyecto para mejorar la competitiva de pequeños fabricantes con menos de 100 empleados que operan en la industria alimenticia en Puerto Rico. El proyecto ayudará a los establecimientos de fabricación de alimentos a cumplir con los requisitos de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, así como a implementar mejoras en los procesos a través del conocimiento de Industry 4.0.

Por último, la NSF asignó 85,000 dólares que se irán sumando hasta llegar a 255,000 dólares al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico para el programa I-Corps Sites: Type I. El objetivo principal de este proyecto es acelerar la comercialización de nuevas tecnologías desarrolladas por investigadores y estudiantes en Puerto Rico.

