JCF nombra a Natalie Jaresko como directora ejecutiva

SAN JUAN – El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, tercero, anunció el jueves, el nombramiento de Natalie Jaresko como directora ejecutiva.

“Estamos encantados de que la Sra. Jaresko se una al equipo dedicado a ayudar a Puerto Rico a regresar a la prosperidad y la salud financiera. Ella es una profesional de clase mundial para este reto de clase mundial, y tanto su caudal de habilidades como su trayectoria de ejecución son ideales para la tarea sin precedentes que tenemos por delante”, dijo Carrión, tercero en declaraciones escritas.

“La situación de Ucrania hace tres años—como la de Puerto Rico ahora—era casi catastrófica, pero trabajó con todos los sectores para llevar a cabo las reformas que fueron necesarias para restaurar la confianza, la vitalidad económica y la reinversión en el país y sus ciudadanos. Eso es exactamente lo que Puerto Rico necesita hoy. Estamos seguros de que hará una contribución inmediata, significativa y sostenida a nuestro esfuerzo por mantener a Puerto Rico en el camino hacia la recuperación económica”, agregó Carrión.

Explicó que como Ministra de Finanzas de Ucrania (2014-16), Jaresko, nacida en Chicago, sirvió en uno de los momentos más críticos de la historia de Ucrania, cuando el estado posrevolucionario fue sacudido por una ocupación extranjera y una profunda recesión. Durante su mandato lideró la exitosa negociación e implementación del mayor programa del Fondo Monetario Internacional en la historia de la institución, así como una compleja reestructuración de deuda soberana y la deuda soberana garantizada.

Mencionó que el éxito de su gobierno en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica permitió la creación de una amplia coalición financiera internacional para apoyar la transición de Ucrania hacia el crecimiento económico. El paquete multianual de apoyo internacional ascendió a 40,000 millones de dólares. Dirigió la reducción del gasto público total del 53 por ciento del PIB en 2014 a poco más del 44 por ciento en 2016, reduciendo el déficit de las finanzas públicas en más del 75 por ciento, hasta el 2.1 por ciento del PIB en 2015.

Asimismo, adelantó la agenda para la implementación de una reforma tributaria, lo cual resultó en la reducción del mayor impuesto sobre la nómina en Europa en casi el 50 por ciento, la eliminación de privilegios y preferencias tributarias que distorsionaron el sistema económico hacia intereses creados, la implementación de un sistema transparente de datos electrónicos que colocó todas las transacciones del tesoro en línea en tiempo real para ampliar y profundizar los recursos de inversión disponibles para el gobierno en infraestructura y gasto social, así como el inicio de la reforma de gobierno corporativo en el sector bancario estatal, junto con otras medidas de política pública.

Como resultado de las acciones de su gobierno, la economía ucraniana está viendo sus primeros signos de recuperación, incluida la estabilización de la moneda nacional, el crecimiento de los depósitos del sistema bancario, la marcada reducción de la inflación y el primer crecimiento de la producción industrial en unos cuatro años.

Antes de ocupar esta posición ministerial, Jaresko fue una de los cofundadores y directora ejecutiva de Horizon Capital, un gestor de fondos de capital privado con más de $600 millones bajo administración, habiendo recaudado capital de socios estadounidenses y europeos sobre la base de una trayectoria récord de crecimiento, rentabilidad, transparencia, buena gobernanza corporativa y planificación estratégica. Pasó dos décadas invirtiendo en la región, sirviendo en más de una docena de juntas corporativas en los sectores financiero, de manufactura, de telecomunicaciones y agrícola. Simultáneamente, Jaresko fue Presidenta y Directora Ejecutiva del Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), creando una plataforma para la inversión de capital privado en la región.

Jaresko, ciudadana estadounidense de ascendencia ucraniana, comenzó su carrera en el servicio público en los Estados Unidos, desempeñando varios cargos en el Departamento de Estado en Washington, DC de 1989 a 1992, luego como Jefa de la Sección Económica de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania de 1992-95, donde fue responsable de la construcción de una nueva relación económica entre los Estados Unidos y la Ucrania recién independizada.

Jaresko ocupa el cargo de Presidenta del Consejo de Administración del Aspen Institute Kyiv, es miembro distinguido del Atlantic Council y miembro del Consejo sobre el Futuro del Foro Económico Mundial y miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Ucrania.

Jaresko recibió su Maestría en Política Pública de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard en 1989. Recibió su Bachillerato en Ciencias en Contabilidad de la Universidad DePaul en Chicago, Illinois en 1987 y es Contador Público Autorizado (CPA). Jaresko fue galardonada dos veces con la Orden de la Princesa Olha por los Presidentes de Ucrania en 2003 y 2016 por sus contribuciones a Ucrania. Como estadounidense de primera generación, Jaresko fue criada por padres inmigrantes ucranianos en Chicago.

“Natalie Jaresko es bien conocida tanto por su sólido peritaje financiero como por su rectitud fiscal. Ha demostrado una gran integridad y también empatía por la gente a quien ha servido cuando ha estado al frente de la política pública. Se ha ganado el respeto a nivel global, y la gente de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos tienen la suerte de tenerla en este puesto”, dijo Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial, Representante Comercial de Estados Unidos y Sub-Secretario de Estado de Estados Unidos.

“Se me ha dado un trabajo y un trabajo solamente, y es trabajar en apoyo de la Junta de Supervisión y el camino que han establecido, junto con el Gobierno de Puerto Rico, para garantizar una recuperación decisiva y exitosa para Puerto Rico y su gente. Me doy cuenta de que para muchos este objetivo puede parecer abrumador, si no imposible, pero acepté esta posición porque me siento optimista de que podemos lograrlo juntos”, dijo Jaresko.

