El puertorriqueño pelotero Javier Báez anunció en su cuenta de Instagram que será papá por primera vez.

“Una Bendición Más De Dios! Baby Báez Is Coming!!! What Do You Think Will Be? Boy or Girl ? deja tu opinión… totaaaaal!!!!” , publicó en la red social con una foto junto a su pareja, Irmarie Márquez.

En las fotos, la pareja sostiene una pequeña camisa de beisbol con el apellido del pelotero.

