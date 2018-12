Investigación de Ética contra Wanda Vázquez va “viento en popa”

La investigación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, está “viento en popa”.

En entrevista en RADIO ISLA, la directora de la OEG, Zulma Rosario dijo que su oficina, que actualmente tiene más de 700 casos activos, continúa sin prisa la pesquisa contra la titular de Justicia promovida por la oficina del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Va bien, va viento en popa… no se si está adelantada porque quien investiga no es Zulma Rosario quien investiga es el área de investigaciones, ahí tenemos 10 abogados que hace su trabajo, así que ellos determinarán el curso que se le esté dando a la investigación”, sostuvo.

Precisamente, Nayda Betancourt, la madre de Tyrone Torres Betancourt, condenado a 15 años en prisión por escalamiento en la residencia de la hija de Vázquez y el juez Jorge Díaz Reverón, dijo en RADIO ISLA que fue entrevistada por la OEG.

“Si yo te dijera que yo ni siquiera sabía que esa señora había sido citada posiblemente no me lo van a creer pero es que yo no me involucro en las investigaciones, no tendría tiempo”, aseguró.

Vazquez Garced será ojo público a las 1:30 de la tarde hoy donde comparecerá en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para enfrentar acusaciones criminales en su contra en relación a su supuesta intervención suya en un caso contra los asaltantes de su hija.

Rosario también afirmó que la presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), Nydia Cotto Vives, está siendo investigada por su oficina por un caso que ronda en el 2006.

