“Indignado” Luis Santini Gaudier con Plan Fiscal de la AEE

El representante del interés público ante la Junta de Gobierno de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Luis Santini Gaudier, dijo estar “indignado”.

Esto luego de conocer que en la mañana del viernes le fue entregado el plan fiscal de la agencia sin ser aprobado por la Junta de la Corporación Pública.

“Ni tan siquiera nos fue notificado que ese final que se iba a presentar ante la Junta de Control Fiscal, desde mi punto de vista no tiene validez y no solamente no tiene validez legal (…) sino que para mi es una falta al deber de director ejecutivo haber presentado eso (el plan fiscal) sin el aval de la Junta de Gobierno. Yo voy cuestionar muy seriamente eso que ha hecho y voy a pedir las mayores sanciones para ese funcionario. Porque si el no respeta su deber no debe estar ahí, porque nosotros somos los representantes del pueblo, somos los verdaderos dueños de la AEE”, señaló Santini.

Asimismo indicó que buscará asesoría legal para tomar cartas en el asunto, porque “hay que respetar a los funcionarios electros por el pueblo”.

Santini dejó claro que cualquier decisión que se tome en la AEE debe ser consultada como la Junta “si hay otras agendas de otras personas, como quieran tienen que someterlas a la Junta de Gobierno, sino la someten sobretodo el director ejecutivo ha cometido una grave falta a su deber para con la Juntaq de Gobierno”, concluyó.

Aquí la entrevista completa:

Aquí el: Plan Fiscal AEE

