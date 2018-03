Histórica marejada estará en su pico hoy

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés) mantiene el aviso de inundaciones costeras y resacas fuertes hasta el martes a las 6:00 de la mañana.

El meteorologo del NWS, Gabriel Loreto, dijo en RADIO ISLA que la fuerte marejada estará en el pico hoy.

“Continúa bastante alta el oleaje y por lo tanto las olas rompientes van a superar los 25 pies posiblemente en ocaciones”, sostuvo.

En estos momentos las boyas de San Juan y Rincón están reportando olas de 16 pies.

De acuerdo a Lorejo, las condiciones mejorarán gradualmente a partir de mañana (martes). Sin embargo, condiciones peligrosos se mantendrán hasta por lo menos el fin de semana.

Very dangerous marine conditions will continue today. Please stay away from the coast! Condiciones maritimas muy peligrosas continuaran hoy. ¡Favor de mantenerse alejado de la costa! #prwx #usviwx pic.twitter.com/PQjpfEjO3T

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 5, 2018