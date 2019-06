Hijo de Maldonado asegura Unidos por Puerto Rico «paró distribución de vagones por hacer noticia»

En una nueva publicación en las redes sociales, Raúl Maldonado, hijo volvió a llamar corrupto al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares e insistió en que se someta a una prueba de polígrafo, mientras aclaró sus expresiones de una reunión en Fortaleza relacionada al manejo de los vagones con ayuda para damnificados del huracán María.

“Aclarando lo que dije ayer. Estuve en una reunión, que no había razón para yo estar. Estaba con mi viejo luego de hacer ejercicios, que era el único tiempo que compartía con él. Estaba sentado al frente de la oficina del gobernador. El viejo entra pero el corrupto también me invitó. En esa, que honestamente me sorprendió su brutalidad, entro. Veo al presidente de BDO”, dijo Maldonado en su publicación en Facebook.

“Escuché el reporte real de como Unidos por PR hicieron las cosas mal. No que no trataron de hacer las cosas bien, porque si lo hicieron pero las cosas se hacen bien sin pensar en noticias. Como pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. No me creen, polígrafo con el que me niegue lo que digo”, agregó.

El lunes, el exsecretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado alegó que había una mafia institucional en la agencia de funcionarios que accedieron expedientes de contribuyentes, venta de influencias, emisión de licencias falsas, entre otras cosas. Asimismo, alegó que fue extorsionado.

Posteriormente, el hijo de Maldonado despotricó contra el gobernador luego que su padre fuera destituido por las denuncias que hizo. En su publicación en las redes sociales, el hijo del exsecretario de Hacienda, alegó que se reunió con el gobernador en su oficina y con el presidente de BDO y que el mandatario pidió que se cambiara el informe de Unidos por Puerto Rico en relación al manejo de los furgones de ayuda para damnificados del huracán María, porque supuestamente afectarían a su esposa, la primera dama, Beatriz Rosselló.

Se trata de nueve vagones con ayuda humanitaria que fueron encontrados en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por RADIO ISLA y que luego fueron encontrados en una finca privada en Toa Alta y en Utuado. A raíz de las denuncias, Maldonado, quien en ese entonces era secretario de la gobernación, ordenó a la empresa BDO una auditoría sobre el manejo de esos furgones.

