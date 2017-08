Heend se une a concentración contra la Junta Fiscal

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) se unirá a los demás componentes del movimiento sindical para participar de la movilización de mañana miércoles contra la Junta de Control Fiscal (JCF), informó el presidente José J. Torres Rosario.

El dirigente sindical exhortó al pueblo, especialmente a las familias trabajadoras y a la comunidad universitaria, a unirse a las marchas y la concentración que se llevará a cabo mañana a las 12:00 del mediodía frente a las oficinas de la JCF en el edificio Seaborne, en la Milla de Oro.

“Este es un momento coyuntural. La Junta se ha obsesionado con quitarnos dos días de trabajo y salario, con eliminar el bono de Navidad, y no conformes con los recortes monumentales al presupuesto, ahora exigen chupar más sangre de la que ya le han quitado a la Universidad”, declaró Torres Rosario.

Dijo que todas y todos deben acudir a mostrar su indignación contra la Junta en un frente común.

“Hay que dejarles saber que basta ya del abuso, que a este pueblo ya lo han pisoteado demasiado y no se tolerará ni una herida más. Nadie le cree a la Junta que su intención sea ayudar a este país. Su intención es solo proteger el pago a los bonistas para pagarles una deuda de la que nadie tiene certeza de su legalidad”, sostuvo el presidente de la Heend.

Torres Rosario afirmó “la Junta ya acudió al tribunal para demostrar que no van desistir del corte de la jornada laboral y los trabajadores tenemos que demostrarles que no vamos a dar ni un paso atrás. No vamos a cargar con todo el peso de esa deuda que no decidimos y ni sabemos si es real”.

