“Héctor PR” no quiere que borren la bandera de Puerto Rico que pintó en Miami

SAN JUAN (CyberNews) – Héctor Collazo, mejor conocido como Héctor PR, dijo que no quiere que borren la bandera que pintó en un restaurante del actor Julián Gil en Miami, Florida, luego que se desatara una controversia en relación a la permisología para realizar la obra.

“El sacrificio fue grande y lo que se hizo allí también fue grande. No quisiera que la quitaran. Sin embargo, si por las leyes o por algo legal se tiene que quitar, pues lo entendería perfectamente, aunque no me gustaría que sucediera. Podrán borrar la bandera, podrán sacarla de allí, pero lo que se sintió allí, las vibras puertorriqueñas que se sintieron allí, eso se queda en mi corazón y eso no lo borra nadie”, dijo Collazo en una entrevista con Ruteando Mi Isla.

Según se informó, Collazo se montó por primera vez en un avión para pintar la bandera de Puerto Rico en un edificio en la ciudad de Miami, Florida, luego que Gil le escribiera un mensaje por las redes sociales y le indicara que quería llevar su proyecto de “78 pueblos, una bandera” a la diáspora y que tenía el lugar perfecto en la Florida para comenzar lo que se le conocerá con el nombre: “Plantando Bandera”. Al terminar la bandera surgieron algunas controversias por la falta de permisos y el alegado racismo contra los puertorriqueños, situación que Collazo lamentó.

“Desde el punto de Julián, él dice que es racismo. Yo no puedo decir que es racismo porque yo no estuve abajo. Él estuvo abajo con la gente y según él me cuenta, él dice que tuvo ciertas disputas con personas que no apoyaban lo que nosotros estábamos haciendo porque según ellos, iba a atraer muchas personas de piel ‘brown’. Por esa razón es que Julián dice que es racismo”, dijo Collazo.

“Lo que te puedo decir es que yo no justifico a nadie. Simplemente, yo entiendo mi punto de vista, entiendo el punto de vista de Julián y me voy con los tres puntos de vista y las personas que están en controversia. Ellos no van a entender sobre lo que nosotros estábamos haciendo allí porque para ellos entender, tienen que nacer aquí, tiene que ser puertorriqueños de pura cepa. De verdad que no sabría qué decirte con toda esa disputa que está sucediendo”, agregó.

Además, Collazo expresó sus impresiones ante el color azul con el que se pintó la bandera boricua. “Yo no quise pintarla ni azul celeste ni azul marino, yo me fui con el azul turquí, pero cuando le envié las fotos al que compró las pinturas que es argentino, el color se veía un poco más oscuro y él lo escogió con su punto de vista crítico. En eso se basó en azul. Si vamos a allá vas a ver que es un azul turquí lo que pasa es que en la foto se oscurece… Yo no pinto la bandera de los penepés, ni de los populares, ni de los independentistas. Yo pinto la bandera de Puerto Rico. Yo solamente voy a representar a Puerto Rico”, dijo.

