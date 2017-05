Héctor Pesquera: “Yo estoy dando recomendaciones no instrucciones”

El designado a Secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, arremetió contra la Policía de Puerto Rico, por no arrestar a un grupo de manifestantes que paralizaron el tránsito en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en la mañana de hoy.

“Aquí no hay negociaciones en cuanto un delito criminal, eso no existe y cuando existe es en el Tribunal entre la fiscalía y los abogados. Si están violando la ley y si no obedecen las instrucciones de la Policía de desalojar el área, se van a tomar las medidas pertinentes”, así se expresó Pesquera en Pega’os en la Mañana con Rafael Lenin López.

“La Policía tiene unas instrucciones claras (…) tienen un deber”, sostuvo

Al ser cuestionado si está dando instrucciones a la Policía sin ser confirmado como secretario del Departamento de Seguridad Pública por la Legislatura, el designado dijo “bueno, no se que decirle, no estoy ejerciendo, yo soy designado. (…) Por instrucciones del gobernador, yo estoy dando recomendaciones no instrucciones, todavía no tengo el poder.

Alrededor de 300 estudiantes llegaron a eso de las 6:00 a.m. para cerrar la entrada hacia el aeropuerto LMM. Al lugar rápidamente llegó la Uniformada a negociar con los manifestantes para dar paso a los pasajeros.

