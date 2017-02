Héctor Ferrer gana la presidencia del PPD

BARCELONETA – Los delegados del Partido Popular Democrático (PPD) seleccionaron el domingo a Héctor Ferrer como el nuevo presidente de la colectividad.

Ferrer se alzó con 308 votos frente a los 156 obtenidos por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, en una asamblea extraordinaria efectuada en el Teatro Ernesto Ramos Antonini en Barceloneta. El resultado de la elección interna del PPD se recibió media hora antes de lo que estaba previsto.

Tras obtener su triunfo, Ferrer invitó a Acevedo Vilá a que lo acompañara en la tarima y le pidió que liderara los esfuerzos de la colectividad de cara al plebiscito del próximo junio que tiene como fin decidir el estatus político de la Isla. En esa línea, el exrepresentante adelantó a la prensa que a mediados de abril espera efectuar una asamblea general en la que se determine qué posición va a asumir el PPD en dicha consulta.

No obstante, Ferrer, fue enfático a la prensa que el resultado de la elección interna no es un rechazo al ELA Soberano, ya que nunca trajo el tema del estatus en la contienda contra Acevedo Vilá.

“Mi mensaje seguirá siendo que es un partido que tiene que levantarse y prepararse para su responsabilidad histórica en el país. Un mensaje de reorganización, de fiscalización, de capacitación, de levantarnos con un nuevo liderato, de renovar y transformar lo que significa ser popular. Ese fue el mensaje que prevaleció. No tiene nada que ver con el asunto del estatus”, puntualizó Ferrer.

De otro lado, el comisionado electoral de la colectividad, Guillermo San Antonio Acha, anunció que aparte de Ferrer, también fueron seleccionados el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, como miembro por acumulación en la Junta de Gobierno; al alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, como representante por el distrito de Carolina; y el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, como representante por el distrito de Guayama.

En otros aspectos, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, fungirá como segunda vicepresidenta y Walter Torres será el representante por el distrito de Ponce.

Mientras tanto, el saliente presidente del PPD, David Bernier, durante su mensaje inicial hizo un llamado a los delegados de su colectividad para no atentar contra la naturaleza de dicha institución de ser un partido de centro, lo que les permite tener mayor diversidad.

Es esa cualidad la que a su entender les permite ser diferentes y tener una mayor capacidad de poder reorganizar el partido, el que resalta debe estar dispuesto a abrirse al dialogo y estar libre de prejuicios.

“Ahora más que nunca el país necesita una alternativa aglutinadora de las fuerzas puertorriqueñistas y ese es el Partido Popular Democrático. Eso no significa que no vamos a atender el problema del estatus. Lo vamos a atender de forma responsable con mecanismos que sean justo, con herramientas que no excluyan, pero el Partido Popular nunca va a ir a una elección utilizando el estatus como una excusa para no cumplir con su responsabilidad de gobernar bien a Puerto Rico”, determinó Bernier.

En su alocución, Bernier, agradeció el apoyo de la exgobernadora Sila Calderón; la exsenadora, Victoria “Melo” Muñoz; a los exgobernadores Alejandro García Padilla, Aníbal Acevedo Vilá y Rafael Hernández Colón; a su compañero de papeleta Héctor Ferrer; el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia; el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló; y a los alcaldes.

“Me tocó en un momento difícil, pero era mi momento”, reconoció Bernier sobre la contienda para la gobernación.

De hecho, recordó que desde el 2010 había recibido el acercamiento de cierto alcalde para auscultar la posibilidad de ser candidato a la gobernación, pero en ese entonces su enfoque eran los trabajos del Comité Olímpico.

A tres meses de que se efectuarán las elecciones generales, Bernier, aceptó que tuvo aciertos y desaciertos en la campaña, pero también aquilató que le tocó entrar tarde a la contienda y que a pesar de ello logró acercarse a la meta.

Por lo pronto, aseguró que su nuevo enfoque es echar para adelante su familia y su carrera. Aunque se mostró abierto a colaborar con el proceso de reorganización del partido.

